Dan Petrescu rămâne la CFR Cluj și în 2025

Dan Petrescu va rămâne la CFR Cluj și din ianuarie 2025, după ce Neluțu Varga, patronul ardelenilor, a decis să meargă pe mâna tehnicianului și în viitor.

Au fost zile agitate pentru Dan Petrescu, în ultima lună.| Fotbal Club CFR 1907 CLUJ – Facebook

În ultimele zile s-a tot vorbit despre înlocuirea lui Dan Petrescu de la cârma celor de la CFR Cluj, în contextul în care echipa a reușit doar două victorii în ultimele 5 partide. Inclusiv antrenorul a admis că va purta o discuție cu finanțatorul echipei, luând în calcul o plecare. Azi, pe 23 decembrie, cele două părți s-au pus la masa negocierilor și au decis să continue colaborarea.

Varga a ales să meargă în continuare pe mâna tehnicianului care a avut, de-a lungul timpului, cele mai bune rezultate la formația din Gruia, considerând că în momentul de față nu există o altă variantă mai bună pentru echipa sa.

„Am discutat și am hotărât că va rămâne Dan Petrescu. Am analizat mai bine situația și am în continuare încredere în el. Cred că este cea mai bună variantă pentru CFR, în acest moment”, a spus Varga, pentru prosport.ro.

Decizia lui Varga de a nu-l demite pe Petrescu a venit după ce antrenorul și-a asumat obiectivul de a câștiga campionatul în această stagiune și de a califica echipa în grupele Europa League sezonul viitor.

La schimb, pentru a realiza aceste performanțe, Petrescu a cerut întăriri. Trei jucători își dorește antrenorul în fereastra de mercato din iarnă, iar Varga a promis că va efectua modificările.

„Îi voi acorda sprijin în continuare și am încredere că vom realiza obiectivele. Ne dorim câștigarea campionatului și cel puțin grupele Europa League. Vor veni 3 jucători și nu va pleca niciun fotbalist important în această iarnă”, a adăugat Varga, pentru sursa citată mai sus.

În momentul pauzei competiționale din iarnă, CFR Cluj este pe locul 5, cu 35 de puncte, tot atâtea câte are și Universitatea Craiova, ocupanta locului 4.

