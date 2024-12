Dan Petrescu s-a simțit spionat înainte de meciul contra „U” Cluj? „Era un băiat în bloc!”

Dan Petrescu a făcut acuzații incredibile la finalul meciului „U” – CFR Cluj 3-2, din SuperLigă.

Universitatea Cluj a câştigat derby-ul cu concitadina CFR Cluj cu scorul de 3-2 (0-1), luni seara, în ultimul meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.



Dan Petrescu, antrenorul „feroviarilor”, a făcut acuzații incredibile la finalul partidei.

El a acuzat că rivala din oraș a spionat antrenamentele CFR-ului înaintea de meciul direct. Antrenorul a spus că au fost filmați și din această cauză nu a putut exersa fazele fixe cu echipa înaintea meciului cu Cluj.

„Nu trebuia să pierdem tocmai azi, în derby. Nu am avut ocazii în prima repriză, dar am marcat până la pauză. Nu știu dacă la faultul la Păun trebuia să fie roșu, era plin de sânge. După Bic a făcut un fault de galben, a fost iertat. Cred că era alt meci. Azi dimineață (luni, 9 decembrie - n.red.) voiam să facem fazele fixe, dar eram filmați, nu am mai făcut. Era un băiat în bloc. Am preferat să nu mai facem.

Ne-a dat goluri acest băiat (Masoero-n.red.), în tur, în retur, are trei goluri în campionat, toate cu noi. Ai noștri au prins cel mai slab meci din ultimul timp. Am fost moi, s-a văzut asta. Au un lot foarte bun, un antrenor foarte bun. Suntem la două puncte de primul loc, trebuie să gândim ce facem pentru următorul meci. Trebuie să analizăm, să muncim mai bine”, a spus Dan Petrescu, la finalul meciului.

