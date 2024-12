U-BT Cluj, învinsă fără drept de apel de Valencia Basket. Mihai Silvășan: „Nu am avut atitudinea potrivită”

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă fără drept de apel în deplasare de Valencia Basket, miercuri seara, într-un meci din Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Înfrângere pentru U-BT Cluj | Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă fără drept de apel în deplasare de Valencia Basket, cu scorul de 108-80 (35-26, 38-22, 16-18, 19-14), miercuri seara, într-un meci din Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Valencia, care a câştigat patru trofee (2003, 2010, 2014, 2019) în competiţie şi a jucat alte două finale (2012, 2017), are victorii pe linie în această ediţie (11).

Echipa iberică s-a impus şi în meciul tur, de la Cluj-Napoca, scor 105-96.

Valencia a făcut diferenţa practic în prima jumătate a confruntării, pauză având 25 de puncte avans (73-48).

Sasu Salin, 18 puncte, 3 pase decisive, Zavier Simpson, 13 p, 5 recuperări, 6 pd, şi De'Shawn Stephens, 12 p, 10 rec, s-au remarcat de la ''U''.

Cei mai buni de la Valencia au fost Jean Montero, 14 p, 3 rec, 5 pd, Semi Ojeleye, 14 p, Josep Puerto, 14 p, 3 rec, Amida Brimah, 13 p, 5 rec, Jaime Pradilla, 11 p, 6 rec, 4 pd, Chris Jones, 10 p, 3 pd, Nathan Sestina, 10 p, 3 rec.

„Felicitări Valenciei pentru această victorie, pe care a meritat-o cu prisosință. Noi nu am avut atitudinea potrivită în prima repriză, când am primit 73 de puncte. A fost prea mult, iar acest lucru s-a datorat felului cum am înțeles să ne raportăm la meci. Evident, prima repriză a înclinat balanța decisiv în favoarea lor. Noi trebuie să analizăm acest meci, să încercăm să fim mai buni și să mergem mai departe. În repriza a doua am jucat mai fizic, ne-am pus corpul la bătaie și am abordat mai bine situațiile de ball screen. Vreau să fiu cinstit, după o primă repriză istorică, Valencia s-a relaxat puțin. De asemenea, am avut un alt mindset în sfertul trei, dar nu a fost suficient”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj.

Campioana României va juca următorul meci din EuroCup în data de 3 ianuarie, la Cluj-Napoca, împotriva formaţiei germane Veolia Towers Hamburg.

Clasament

1. Valencia Basket 11 victorii - 0 înfrângeri

2. Hapoel Bank Yahav Ierusalim 7-5

3. Turk Telekom Ankara 7-5

4. Cedevita Olimpija Ljubljana 7-5

5. Cosea JL Bourg-en-Bresse 6-6

6. U-BT Cluj-Napoca 6-6

7. Umana Reyer Veneţia 6-6

8. 7Bet-Lietkabelis Panevezys 3-8

9. Aris Midea Salonic 3-9

10. Veolia Towers Hamburg 4-9

