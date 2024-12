Antrenorul U-BT Cluj, Mihai Silvășan, după victoria senzațională din Eurocup împotriva celor de la JL Bourg: „Aveam nevoie de o astfel de victorie!”

Victorie senzațională pentru U-BT Cluj-Napoca în Eurocup împotriva celor de la JL Bourg, 89-86.

U-BT Cluj - JL Bourg, 89-86. Mihai Silvășan: „Aveam nevoie de o astfel de victorie!”|Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

Jucătorii U-Banca Transilvania au reușit un meci de senzație și s-au impus, miercuri seara, împotriva echipei adverse JL Bourg, cu un scor 89-86, la fluierul final al partidei de baschet masculin.

După o serie de 5 înfrângeri la rând în fața francezilor, jucătorii clujeni au reușit să obțină o victorie cu scorul de 89-86, la capătul unui meci dramatic. Alb-negrii n-au cedat în niciun moment la luptă și au demonstrat caracter, pentru a învinge una dintre cele mai puternice formații din grupă.

Karel Guzman, Zavier Simpson sau D.J.Seeley au făcut senzație prin jocul ofensiv, reușind să contribuie substanțial la victoria echipei clujene de baschet masculin.

Adam Mokoka a lipsit de pe teren, U-Banca Transilvania pierzând în câteva rânduri balonul, însă jucătorii au cooperat pentru un meci ofensiv și au reușit să scoată un scor bun în final.

„Sunt foarte fericit că am reușit să o învingem pe Bourg în sfârșit. Nu mă gândeam la cele 5 înfrângeri cu ei, ci era important meciul în sine pentru încrederea noastră. Nu treceam prin cea mai bună perioadă și aveam nevoie de o astfel de victorie. Mă bucur că am obținut o victorie, în condițiile în care nu l-am avut la dispoziție pe Adam Mokoka și am pierdut 23 de mingi. Asta spune multe despre capacitatea noastră ofensivă. Nu trebuie să fim prea bucuroși, ci este important să luăm totul ca atare. Ne concentrăm la fiecare antrenament și la fiecare meci, pentru a fi mai buni”, a declarat antrenorul echipei, Mihai Silvășan.

Silvășan a mulțumit fanilor pentru susținere.

„Țin să le mulțumesc fanilor, le-am simțit prezența, mai ales în momentele grele. Alături de ei suntem mai puternici”, a adăugat antrenorul U-BT Cluj-Napoca.

