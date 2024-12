U-BT Cluj s-a impus fără probleme pe terenul celor de la CSM Galați

U-BT Cluj a câștigat meciul împotriva echipei CSM Galați, în Liga Națională.

Victorie pentru U-BT| Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-Banca Transilvania și-a respectat statutul în deplasarea lungă pe care a efectuat-o până la Galați. Campionii României au învins-o pe CSM cu scorul de 109-77 și se pregătesc acum pentru următoarea deplasare din EuroCup, pe terenul Valenciei.

Doar primele două minute au fost echilibrate, apoi Karel Guzman i-a distanțat la 2-6. Clujenii au mers rapid la o diferență de 7 lungimi, 10-17, în urma unui coș al lui Gediminas Orelik, apoi au terminat sfertul întâi în avantaj, scor 18-22.

Clujenii au fost ulterior superiori la toate capitolele. Au jucat în viteză și au dominat lupta în spațiul de trei secunde, iar Mejeris și Hankins au furnizat puncte în ciuda oricărui efort depus de adversari. La pauză au condus cu aproape 20 de puncte până la fluierul final.

„Un meci în care am avut o atitudine corectă, am jucat cu intensitatea necesară. Am reușit să rulăm tot lotul pe care l-am avut la dispoziție. Nu s-a accidentat nimeni, am câștigat și de acum înainte ne gândim la partida cu Valencia de miercuri”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania.

