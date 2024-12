Dan Petrescu se teme de derby-ul Clujului. Val de laude pentru rivala „U” Cluj.

Echipele clujene dispută, luni, derby-ul Clujului, un episod senzațional din campionatul intern. Dan Petrescu, antrenorul „feroviarilor”, se teme de această partidă.

Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj | Foto: CFR 1907 Official - Youtube

Universitatea Cluj vine în fața rivalei locale după trei înfrângeri la rând. Echipa lui Ioan Sabău a fost înfrântă în meciurile cu FCSB, scor 2-1, Hermannstadt, scor 2-1, dar şi de UTA Arad, scor 1-0. Astfel, formația clujeană se află pe locul 4 în clasament, cu 30 de puncte, la un punct distanță de echipa antrenată de Dan Petrescu.

Cu toate acestea, Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a avut numai cuvinte de laudă la adresa rivalilor locali. Acesta a remarcat transferurile efectuate de formația antrenată de Ioan Sabău, subliniind că pretențiile pentru o victorie au crescut. De asemenea, Dan Petrescu și-a setat obiectivul pentru restul sezonului.

„Avem toți jucătorii la dispoziție, în afară de Simao care este suspendat. Nu există niciun derby ușor. U Cluj are o criză de rezultate, dar nu are o criză de joc. Joacă bine, domină adversarul, dar nu marchează. Au jucători buni și au un lot excelent.

E o echipă care a fost pe primul loc atâta timp și își dorește să fie în play-off, la fel ca primele 9-10 echipe care se luptă la play-off. Eu luptă așa strânsă nu am mai văzut în campionatul românesc de când este acest sistem cu play-off și play-out.

Ne gândim la victorie și orice meci pe care îl avem îl abordăm numai la victorie. Ne gândim la jocul nostru și vrem să facem un meci foarte bun. Campionatul acesta e imprevizibil. Avem o perioadă mai bună și rămâne de văzut dacă reușim să prelungim această perioadă. Într-un derby totul e posibil.

E meritul jucătorilor în cazul care vom avea cel mai mare număr de spectatori la acest derby. Datorită jocurilor făcute de ei se întâmplă acest lucru. Bugetul celor de la U Cluj au crescut foarte mult în acest moment și cu asta vor crește și pretențiile. Au adus jucători buni și au salarii bune. Merită să fie sus. Noi am fost constant sus și nu mă miră acum că două echipe din Cluj sunt în partea de sus a clasamentului”, a declarat Dan Petrescu, în conferința de presă premergătoare partidei.

