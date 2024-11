Dan Petrescu, mulțumit după Oțelul Galați – CFR Cluj 0-1: „Norocul s-a întors”

CFR Cluj a câștigat, luni, meciul restant contra Oțelului Galați. Deși a fost o victorie chinuită, Dan Petrescu s-a arătat mulțumit de prestația jucătorilor.

Dan Petrescu, mulțumit după Oțelul Galați – CFR Cluj | Foto: Fotbal Cluj CFR 1907 Cluj-Napoca - Facebook

CFR Cluj a învins-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, în deplasare, într-un meci restant din etapa a şasea a Superligii de fotbal.

Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor, și-a lăudat elevii pentru atitudinea pe care au afișat-o pe teren, care, în opinia sa, a adus aminte de cea din meciurile de odinioară ale fostei campioane a României.

Însă, tehnicianul a mărturisit să se aștepta la mai mult de la oamenii din ofensivă.

„Se pare că în ultimele două deplasări a fost scorul care mie îmi place mai mult în deplasare: 1-0. Asta înseamnă că spiritul s-a întors. Și norocul s-a întors. Luna noiembrie e mai bună, parcă, cu noi. Am luat șapte puncte în trei meciuri în deplasare. Clasamentul nu arată rău acum. Ilie și Postolachi au făcut un meci bun. După vine un meci foarte greu cu Rapidul, care este într-o formă excelentă.

De când am venit la Cluj nu am încercat să ne apărăm. Astăzi (n.r. 11 noiembrie) Oțelul chiar ne-a făcut să ne apărăm. Au fost mai buni. Noi vrem să jucăm, dar dacă nu putem... mi-ar plăcea să atacăm mai mult. Aș fi vrut mai mult în atac. Din păcate, nu ne-au lăsat. Ei au făcut un joc bun, numai în fața porții nu au avut prea multe ocazii”, a declarat Dan Petrescu.

