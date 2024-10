Ioan Ovidiu Sabău, despre victoria „U” Cluj cu FC Botoşani: „Jucătorii au dat dovadă de maturitate şi de multă ambiţie”

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre reușită „U” Cluj în meciul contra FC Botoşani de luni seară, 28 octombrie.

Ioan Ovidiu Sabău, despre victoria „U” Cluj cu FC Botoşani | Foto: captură video FC Universitatea Cluj - Youtube

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul FC Universitatea Cluj, a vorbit despre reușită „studenților” în meciul contra FC Botoşani de luni seară (2-1). El a precizat că jucătorii au dat dovadă de maturitate şi de multă ambiţie.

„Jucătorii au dat dovadă de maturitate şi de multă ambiţie. Trebuia să avem un pic mai multă răbdare. Am și primit ușor gol. După gol am început să împingem foarte bine jocul, am fost rapizi, ne-am creat situaţii de a înscrie. Am înscris. Nu au gestionat bine acele contraatacuri. Puteam să primim gol. Nu am fi vrut să ajungem în astfel de situaţii, am reuşit să întoarcem rezultatul în a doua repriză. Unii jucători erau afectaţi, supăraţi. Ne-am chinuit şi nu trebuia să ajungem în situaţia asta. Trebuia să abordăm un pic diferit. Îmi place când văd jucători care au o astfel de stare. Asta înseamnă că ne-am maturizat, avem continuitate, se leagă nişte lucruri”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: