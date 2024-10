Ce așteptări are Ovidiu Sabău de la meciul cu Unirea Slobozia: „Depinde de noi dacă vrem să continuăm”

Universitatea Cluj va juca în deplasare, împotriva nou-promovatei Unirea Slobozia, în etapa cu numărul 12 al SuperLigii.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj | Foto: fcucluj.ro

Învinși pentru prima oară în SuperLigă de către Poli Iași, „U” Cluj caută revanșa împotriva Unirii Slobozia.

Ovidiu Sabău susține că elevii săi au trecut peste înfrângerea suferită în fața Politehnicii Iași și au înțeles ce au de făcut în următorul meci din Superligă.

„Nu a fost ușor, am analizat foarte bine ce am făcut înainte de jos. Veneam după o perioadă în care am avut prea mult pieptul în față, ceea ce cred că era normal. Principalul vinovat sunt eu, nu am reușit să gestionez cum trebuie săptămâna dinaintea jocului. Nu putem spune că am fost puși în dificultate, că Iașiul a jucat extraordinar.

Nu ne-am adaptat la condițiile de acolo. Este clar că ar fi trebuit să gândesc total diferit jocul. Este o lecție pentru mine. Meciul cu Slobozia va fi unul fizic. E o echipă organizată, care va alerga mult. Sperăm ca terenul să ne permită să jucăm fotbal. Mi-a plăcut reacția jucătorilor în această săptămână, analiza pe care am făcut-o, intervențiile lor.

Probabil ne-am luat prea mare avânt și nu am făcut ce am făcut înainte. Am fost surprinși, nu am fost ce trebuia să fim. Din reacția jucătorilor se pare că mesajul a ajuns clar la ei. E păcat să stricăm tot ce am construit pentru că depinde doar de noi. Noi nu am ajuns întâmplător pe primul loc, am demonstrat. De acum depinde de noi dacă vrem să continuăm. E foarte greu să ajungi sus, dar e mai greu să te menții”, a declarat tehnicianul.

Meciul dintre „U” Cluj și Unirea Slobozia va avea loc sâmbătă, 5 octombrie, de la 16:45.

