Cum a descris Ioan Ovidiu Sabău eșecul lui „U” Cluj cu Poli Iași: „Ne așteptam să vină și prima înfrângere”

„U” Cluj a pierdut, sâmbătă, 28 septembrie, meciul împotriva echipei Poli Iași, în etapa cu numărul 11 din SuperLigă.

Cum a descris Ioan Ovidiu Sabău eșecul lui „U” Cluj cu Poli Iași | Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

Liderul Universitatea Cluj a suferit prima sa înfrângere în acest sezon al SuperLigii de fotbal, 0-1 (0-0) cu Politehnica Iaşi, în Copou, sâmbătă, în etapa a 11-a.



După acest meci, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul Universității Cluj, a subliniat că elevii săi nu au reușit să ia cele mai bune decizii la ocaziile pe care și le-au creat la poarta lui Jesus Hernandez. Tehnicianul a mărturisit că se aștepta ca, la un moment dat, echipa să sufere și prima înfrângere din actuala stagiune.

„A venit și acest moment (al primei înfrângeri-n.red.). A fost un teren pe care a fost foarte greu să construiești. Sărea tot timpul mingea. Și în astfel de condiții trebuia să jucăm mai direct, pe cei doi atacanți. În a doua repriză la prima situație a lor de gol au marcat, după care am avut o reacție destul de bună, dar am fost destul de neinspirați la ultima pasă.

Ei s-au luptat pentru fiecare minge. Mergem înainte, până la urmă ne așteptam să vină și prima înfrângere. Trebuie să ne revenim și să avem încredere în noi, să muncim și mai bine. Trebuie analizat acest joc, avem mult de învățat.

Până acum am arătat că știm să jucăm fotbal. A fost o zi proastă. Mai intervine și o astfel de stare, de oboseală, și să nu iei deciziile cele mai bune. Este o lecție, capul sus, și mergem mai departe”, a declarat Ovidiu Sabău.

