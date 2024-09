„U” Cluj a renăscut ca Pasărea Phoenix din liga a IV-a în SuperLiga în 8 ani

Echipa FC Universitatea Cluj, alături de suporterii ei, a trecut de la agonie la extaz în 8 ani.

Retrogradările succesive din Liga 1 (2015) și Liga a II-a (2016), însoțite de o situație financiară complicată, au obligat-o pe „U” Cluj să o ia de la capăt, din Liga a IV-a, potrivit fcucluj.ro

Vara anului 2016 a venit la Universitatea cu un nou proiect, propus de Radu Constantea, proiect care a redat comunității echipa fanion al orașului și care și-a propus reîntoarcerea în elită, ceea ce s-a și întâmplat șase ani mai târziu. Între primul meci din eșalonul al patrulea, victoria (12-0) cu Unirea Tritenii de Jos din 10 septembrie 2016, și ziua de 10 septembrie 2024, care îi găsește pe „studenți” pe primul loc în Superligă, sunt opt ani plini de momente unice alături de clubul pe care clujenii nu l-au părăsit niciodată, indiferent de vreme și vremuri.

Vă propunem astăzi un remember al ultimilor opt ani, perioadă în care „U” Cluj a renăscut ca Pasărea Phoenix din propria cenușă, s-a reîntors cu fața spre comunitate, a trecut prin „purgatoriul” ligilor inferioare, a reușit o promovare în prima ligă după o dublă cu Dinamo București de povestit nepoților, iar toamna anului 2024 o găsește pentru a doua etapă consecutiv pe primul loc în Superliga.

Parcurs imaculat în al patrulea eșalon

Impactul noului proiect nu a întârziat să apară și, după o vară plină de evenimente, „U” era, în septembrie 2016, mai pregătită ca niciodată să facă pașii necesari pentru a reveni în elita fotbalului românesc. La apel au răspuns atunci „prezent” foști jucători ai Universității precum Octavian Abrudan, Gabriel Giurgiu, Alex Păcurar sau Dorin Goga. Alături de ei, s-au întors acasă actualul antrenor al echipei noastre, Ioan Ovidiu Sabău, pentru a ocupa postul de manager sportiv în noua organigramă, dar și antrenorul Marius Popescu.

După o primă etapă în care a stat, Universitatea a debutat în Liga a IV-a pe data de 10 septembrie 2016 pe propriul teren, în compania celor de la Unirea Tritenii de Jos.

Cu un mix între jucătorii cu experiență și tinerii veniți din propria pepinieră, „studenții” și-au demonstrat superioritatea pe tot parcursul sezonului, câștigând detașat primul loc în Liga a IV-a clujeană, cu un total de 82 de puncte. În cele 28 de meciuri, „U” Cluj a obținut 27 de victorii și o singură remiză (2-2 pe terenul Sticlei Arieșul Turda în etapa a 6-a), reușind să înscrie 167 de goluri și primind doar 9. De asemenea, primii doi golgheteri ai competiției îi aparțineau tot echipei noastre: Brian Lemac (48 de goluri) și Dorin Goga (31 de goluri).

Dincolo de aceste statistici, memorabile vor rămâne deplasările fanilor lui „U” de la Gilău, Gherla sau Turda, care au demonstrat o dată în plus că „simbolul întotdeauna-i mai presus de rezultat”.

A doua promovare succesivă vine tot fără emoții pentru „U”

Promovarea „en-fanfare” în Liga a III-a a confirmat ambițiile mari ale Universității și i-a convins pe alți foști jucători ai echipei noastre să revină la ”U”. Astfel, Andrei Cordoș, Valentin Lemnaru și George Florescu s-au alăturat și ei proiectului în campania de transferuri din vara anului 2017.

„U” nu a început sezonul așa cum și-ar fi dorit și a obținut doar un egal în meciul de debut, în compania echipei secunde a concitadinei CFR (1-1). Etapa a patra aducea un nou șoc în tabăra „studenților”, care erau învinși 2-0 în deplasare de Unirea Tășnad, rezultat care a dus la înlocuirea “principalului” Marius Popescu cu Adrian Falub.

A urmat o serie de 11 meciuri fără înfrângere pentru „U”, timp în care elevii lui Falub au înregistrat succese departe de propriul teren (5-0 vs Iernut, 2-1 vs Metalurgistul Cugir, 3-0 vs Industria Galda). Forma bună a echipei noastre s-a văzut și în meciul din optimile Cupei României, când ”U” a rezistat timp de 120 de minute în fața lui Dinamo (1-1), fiind depășită doar la loviturile de departajare (2-4).

Sezonul avea să se termine mult mai liniștit decât începuse pentru „Șepcile roșii”, care au trecut cu 7-0 de Unirea Alba Iulia pe stadionul „Cetate” și se pregăteau de meciul cu echipa secundă a celor de la Gaz Metan Mediaș. Cu o victorie, „U” își asigura matematic promovarea în liga secundă chiar în fața propriilor suporteri.

Susținuți de peste 4.000 de fani, jucătorii Universității au făcut spectacol, reușind să repete acel 7-0 din orașul Marii Uniri și să declanșeze sărbătoarea pe Cluj Arena.

Patru ani grei în Liga a II-a până la revenirea pe prima scenă

Primul sezon de ligă secundă nu a început atât de promițător pentru „U”, care, după 13 etape, se găsea abia pe locul 6, cu șapte victorii, trei egaluri și trei înfrângeri. Acest bilanț a dus la schimbarea antrenorului Adrian Falub și numirea lui Mircea Cojocaru ca antrenor principal interimar. Două săptămâni mai târziu, după două succese cu 4-0 în campionat (în deplasare cu UTA Arad și acasă cu Poli Timișoara) și o eliminare dramatică din Cupa României (3-4 cu Astra Giurgiu, după prelungiri), Bogdan Lobonț era instalat pe Banca Universității. Cel poreclit „Pisica” a dus-o pe „U” la capătul sezonului pe poziția a treia, în spatele celor de la Academica Clinceni și Chindia Târgoviște, care promovaseră direct. Acest loc îi asigura echipei noastre o dublă de baraj împotriva prim-divizionarei Hermannstadt. Sibienii s-au impus la Cluj, scor 0-2, în fața a 25.000 de spectatori, făcând inutil succesul lui „U” din retur (0-1) și amânând astfel fiesta clujeană, chiar în anul în care Universitatea împlinea 100 de ani de existență.

Stagiunea 2019-2020 a adus o schimbare de strategie pentru „Șepcile roșii”, care au optat pentru mai mulți jucători de origine portugheză, în timp ce în rolul de antrenor principal a revenit Cristian Dulca. Antrenorul clujean nu a stat însă prea mult pe banca echipei la care s-a format, fiind demis după cinci etape, timp în care ”U” a reușit o singură victorie. S-a apelat din nou la Adrian Falub, care a redresat temporar „corabia”, acumulând 10 puncte în următoarele șase runde. Universitatea a revenit însă rapid la forma oscilantă, terminând anul calendaristic abia pe locul al 13-lea, cu titulatura de „campioana egalurilor”, zece din 20 de partide. În pauza de iarnă, ”U” a reușit să transfere jucători din prima ligă, cum ar fi Bogdan Barbu sau Sebastian Mailat, care și-au pus imediat amprenta pe jocul echipei, dar debutul pandemiei COVID a dus la întreuperea campionatului după doar trei meciuri disputate în 2020.

Mai apoi, FRF a luat decizia de a îngheța clasamentul și a organiza un play-off de promovare pentru cele șase echipe aflate pe primele locuri la întreruperea sezonului, ceea ce echivala cu un final prematur de stagiune pentru „studenți”, clasați pe locul 14.

Nici sezonul următor (2020-2021) nu a fost lipsit de dramatism pentru fanii Universității. Instalarea antrenorului Costel Enache și transferul unor jucători experimentați precum Gabriel Tamaș sau Srdjan Luchin nu au eliminat complet sincopele din evoluția Universității în eșalonul secund și, la capătul anului 2020, echipa se găsea din nou mai jos de mijlocul clasamentului, cu șanse mici de a mai prinde primele șase poziții, care duceau în play-off. Victoriile împotriva celor de la Viitorul Pandurii Târgu-Jiu și CSM Slatina, ambele cu 2-1, au reaprins speranța printre fanii echipei noastre, dar insuccesul de pe terenul Comunei Recea (0-1) punea lacăt pe visul al promovării pentru al treilea an la rând.

A urmat o nouă remaniere masivă a lotului de jucători și sosirea pe Cluj Arena ca principal a lui Erik Lincar. Iar Universitatea a început ca din tun, cu trei victorii din tot atâtea meciuri și, după zece etape, se găsea pe poziția secundă (24 puncte), la trei puncte în spatele Petrolului și cu unul peste Concordia Chiajna. Anul 2022 a debutat la fel de bine pentru echipa, care a câștigat toate cele trei meciuri rămase din sezonul regular și a intrat în play-off de pe locul secund, direct promovabil. Înfrângerea de pe teren propriu cu Slobozia (1-2) părea că diminuează din nou șansele alb-negrilor, dar a fost imediat remediată cu un succes în Ghencea (2-0) care îi dădea șansa Universității de a juca cu promovarea pe masă în fața celor de la Hermannstadt, chiar pe teren propriu. Același ideal, același adversar, același rezultat și visul întregii suflări „U”-iste dădea semne că e în spatele unui cod imposibil de descifrat. „Studenții” au terminat totuși pley-off-ul pe locul trei și s-au calificat din nou la baraj, unde au dat peste Dinamo. Victoria entuziasmantă din tur (2-0) deschidea mai larg ca niciodată poarta Universității către prima ligă. Iar băieții noștri nu au mai rămas cu restanțe pe toamnă și, după 1-1 în retur, și-au câștigat locul în Superliga. Clujul era, după multă suferință, din nou în sărbătoare.

Reîntâlnirea cu Superliga

Impactul cu prima ligă a fost destul de dur pentru „U” care, deși surprindea prin calitatea jocului prestat, nu reușea să obțină puncte pe măsură. După doar șase runde, clubul s-a văzut nevoit să renunțe la serviciile antrenorului care a adus promovarea, dar care acumulase doar două puncte în cele șase meciuri. În locul lui Eric Lincar a sosit Eugen Neagoe. Acesta a stat 19 meciuri pe banca Universității în campionat și Cupa României, iar în decembrie 2022 a decis să renunțe la mandat pentru a prelua Universitatea Craiova. Moment ce a permis o revenire de clasă pe banca Universității. Plecat în 2019 din funcția de manager sportiv, după barajul cu Hermannstadt, Ioan Ovidiu Sabău se întorcea la ”U”, de această dată ca antrenor. „Moțul” a făcut minuni pe banca „Șepcilor roșii” și a salvat echipa de la retrogradare fără prea mari emoții, ajungând să intre in-extremis în top 10, după un succes în ultima etapă a play-out-ului chiar pe terenul celor de la Hermannstadt (2-1).

Prima finală a Cupei, după 58 de ani

În același sezon, cu Neagoe și, ulterior, cu Sabău pe bancă, „U” a fost la un penalty distanță de un nou trofeu, la 58 de ani de la triumful în Cupa României. „Studenții” au lăsat în urma lor, pe rând, echipe precum CFR, Rapid București sau Farul Constanța (faza grupelor), Hermannstadt (sferturi de finală) și UTA Arad (semifinale). La Sibiu, în fața a 13.000 de spectatori, dintre care peste 8.000 de fani ai lui „U”, echipa a avut marile ocazii în finala cu Sepsi, dar partida s-a terminat fără gol după 120 de minute. La penalty-uri, șansa a fost de partea covăsnenilor, care nu puteau însă șterge povestea frumoasă scrisă de „U” în acea stagiune.

În ciuda a tot ceea ce reușise în sezonul precedent, Ioan Ovidiu Sabău a luat decizia să nu continue stagiunea 2023-2024 pe banca lui ”U”, dar startul ezitant al echipei sub comanda lui Anton Petrea îi oferea oportunitatea unei reveniri după doar două luni și jumătate de pauză. După un sezon regular în care Universitatea a reușit să nu piardă niciun meci cu patru dintre echipele ce aveau să ajungă în play-off, FCSB (2-2, 0-0), Universitatea Craiova (1-1, 2-2), Sepsi OSK (1-0, 0-0), Farul Constanța (1-1, 1-0), formația clujeană avea șanse mari la primele șase locuri, dar egalul de la Voluntari (0-0) o oprea pe echipa lui Sabău să treacă la următorul nivel. Eșecul din semifinala de Cupa României de la Galați (1-2) și barajul de Conference League împotriva Universității Craiova, terminat din nou nefericit la lovituri de departajare (1-1 după 120 de minute, 5-6 după penalty-uri) arătau cât de aproape a fost ”U” de atingerea unor obiective importante într-un sezon încheiat pe aceeași poziție ca primul de la revenirea în Superligă (a zecea).

Sezonul 2024-2025 a început bine pentru „studenți”

Marți, 10 septembrie 2024, la 8 ani distanță de la debutul în Liga a IV-a, Universitatea e neînvinsă după opt etape și ocupă primul loc în Superliga, cu 18 puncte din 24 posibile. Am remizat cu FCSB (1-1), am învins în Gruia (3-2) și am lăsat-o pe Sepsi (3-0) fără replică pe Cluj Arena. Evoluțiile bune ale jucătorilor lui „U” au atras atenția selecționerului Mircea Lucescu, iar căpitanul echipei, Alexandru Chipciu, împreună cu fundașul Iulian Cristea, renăscut după transferul de la Rapid, au fost convocați la Echipa Națională. Totul merge conform planului pentru „studenți”, în timp ce suporterii vin în număr din ce în ce mai mare pe stadion.

