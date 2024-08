Dan Petrescu, despre victoria CFR Cluj cu Maccabi Petah Tikva: „Au jucat toți pentru echipă”.

Dan Petrescu a vorbit despre victoria CFR Cluj cu Maccabi Petah Tikva, spunând că toți jucătorii au jucat pentru echipă.

Dan Petrescu, despre victoria CFR Cluj cu Maccabi Petah Tikva: „Au jucat toți pentru echipă” | Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

CFR Cluj a disputat, joi seară, partida cu Maccabi Petah Tikva, în manșa a doua a turului 3 din preliminariile Conference League, încheiată cu scorul 1-0, iar echipa lui Dan Petrescu a reușit calificarea în play-off.

În cadrul conferinței de după meci, Dan Petrescu s-a arătat foarte mulțumit de toți jucătorii, declarând că jucătorii CFR Cluj s-au dăruit în ultimele meciuri, ceea ce le-a adus victorie după victorie.

„Nu mă așteptam să fie o săptămână așa de bună, să câștigăm trei meciuri la rând. Îmi pare bine pentru club, pentru jucători care s-au dăruit în aceste meciuri, au jucat toți pentru echipă. Important e că nu am primit gol, dar cel mai important a fost că ne-am calificat. Era vital, mai ales că am și sacrificat meciurile de campionat. Am schimbat și am făcut două echipe, ar fi fost păcat.”, a declarat Dan Petrescu.

De asemenea, antrenorul CFR Cluj a vorbit și despre noul portar al clubului, Mihai Popa, spunând că este un portar de valoare și speră ca lipsa experienței de apărare să nu fie o problemă.

„Sava era și el un portar fără experiență și a apărat excelent și sezonul trecut și anul acesta. N-am ce să-i reproșez lui Sava, iar portarul care a venit este un portar de valoare. N-a apărat, acesta este singurul lucru care mă sperie, dar până la urmă trebuie să-i dăm încredere și țin minte când eram la Voluntari că l-am dorit foarte mult. Acum dacă nu a jucat e o problemă, asta e clar. Sper să nu fie atât de mare. Este un băiat serios, antrenorul de portari îl știe foarte bine și sper să facă cu Popa ce a făcut cu Sava.”, a mai declarat antrenorul CFR Cluj.

Articol scris de Ilinca Dandoczi

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: