Dan Petrescu, după victoria cu Farul Constanţa: „Jucătorii au făcut un meci excelent. Nu am ce să le reproşez.”

Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 5-1, formaţia Farul Constanţa, în ultima etapă din play-off-ul Superligii.

Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat după meciul de aseară că nu are ce să le reproşeze jucătorilor. Acesta a precizat că a fost vorba de o victorie clară şi meritată.

„Nu mă aşteptam când am venit la echipă. Am văzut ce program era. Să joci cu Rapidul, Farul acasă şi în deplasare cu FCSB. Nu m-am gândit. Nu ştiam echipa bine şi eram realist. Mă gândeam că va fi foarte greu. Jucătorii au arătat că au valoare, au arătat că sunt bine antrenaţi. Au fost antrenaţi bine de ceilalţi antrenori. Poate puţin noroc le-a lipsit înainte. Acum, când am venit eu, s-a întors şi norocul pe strada noastră. La meciul cu Rapid am avut puţin noroc, cu FCSB la fel. La meciul cu Farul cred că nu a mai fost vorba de noroc. A fost vorba despre un meci foarte bun făcut de băieţi şi o victorie clară, meritată, ţinând cont că în urma cu trei săptămâni a fost invers. Farul a câştigat cu 5-1. Dacă nu băteam şi pierdeam, stăteam să pregătim meciul următor încă trei zile. Cred că jucătorii greu s-ar fi montat să câştigăm meciul următor. De asta mi-a fost frică, dar din fericire au făcut un meci excelent toţi jucătorii. Nu am ce să reproşez”, a precizat Dan Petrescu.

Antrenorul CFR Cluj a mai declarat că speră ca echipa să aibă un parcurs european cât mai bun.

„O să rămân la Cluj. Nu vreau să am prea multă vacanţă şi voi încerca să fac un lot mult mai puternic decât în acest sezon şi să avem dubluri pe posturi, ceea ce nu avem acum, mai ales că vine şi Europa. Sperăm să nu păţim tot ce a fost anul trecut. Sper să fie ca înainte când jucam 14 sau 16 meciuri. Anul trecut s-a ieşit repede, dar şi adversarul a fost mult mai valoros din toate punctele de vedere. Sper să avem noroc la tragerile la sorţi şi să avem un parcurs european foarte bun. Îmi doresc să am 90% din lot la începutul pregătirii şi să încercăm să găsim jucătorii pe care îi doresc şi să facem un lot competitiv”, a mai declarat Dan Petrescu.

CFR Cluj, în Conference League

După meciul de aseară, va merge direct în preliminariile Conference League grație locului doi din Superligă.

Clujenii aveau nevoie de victorie pentru a fi siguri că încheie sezonul pe locul secund în clasamentul Conference League şi elevii lui Dan Petrescu au atacat din startul meciului cu Farul.

