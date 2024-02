Ioan Ovidiu Sabău, la un pas să plece de la Universitatea Cluj: „I-am dezamăgit”

Antrenorul Universității Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a fost la un pas să plece de la Universitatea Cluj, după înfrângerea cu 4-0 în fața rivalei CFR, în urmă cu două luni, din cadrul etapei cu numărul 21 din campionat.

Ovidiu Sabău, antrenorul echipei „U” Cluj/ Foto: FC Universitatea Cluj - Facebook

Ovidiu Sabău a sfătuit conducerea, după înfrângerea cu marea rivală, să se gândească la un alt antrenor, în condițiile în care i-a dezamăgit pe suporterii Universității Cluj. La două luni distanță după aceste declarații, antrenorul „studenților” a precizat, pentru Digi Sport, că a spus ce a gândit în acel moment, fiind foarte sincer.

„Nu am vrut să renunț, dar când echipa a pierdut cu 0-4, am zis că ar trebui să se gândească conducerea și la altă varianta. Niciodată nu o să îi putem mulțumi pe toți. Eu am spus ce am gândit și am fost foarte sincer. Uneori trebuie să fim mai duplicitari. Eu așa am simțit, că nu a fost în regulă cum am pregătit jocul și că i-am dezamăgit pe cei prezenți la meci”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

„U” Cluj, aproape să prindă un loc de play-off

Totodată, antrenorul Universității Cluj a mai declarat că se simte bine pe teren, alături de jucători și îi place să-i vadă cum progresează.

„E o energie bună pe care mi-o dau jucătorii, mai ales când e o atmosferă frumoasă, avem trăirile noastre, bucuriile noastre, dezamăgirile noastre”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Universitatea Cluj ocupă în momentul de față locul 8 în Superliga, cu 34 de puncte, fiind la doar 1 punct de ultimul loc care o trimite în grupa pentru play-off. Echipa lui Ovidiu Sabău va avea un meci dificil în runda 27 din Superliga, pe 25 februarie, unde o va întâlni pe Sepsi Sf. Gheorghe.

Să nu uităm că cele două echipe s-au întâlnit în finala Cupei României de anul trecut, când Sepsi a reușit să câștige la loviturile de departajare.

Articol realizat de Andrei NARIȚA

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: