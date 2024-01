CFR și „U”, amendate de Comisia de Disciplină în urma Derby-ului Clujului. Amenda se ridică la peste 37.000 de lei.

„U” și CFR Cluj, cele două rivale din oraș au fost sancționate de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal în urma incidentelor de la Derby-ul Clujului din 21 decembrie 2023.

Meciul dintre CFR și „U” Cluj din 21 decembrie 2023/ Foto: monitorulcj.ro

Derby-ul Clujului disputat în data de 21 decembrie 2023 a reprezentat un adevărat spectacol atât în teren, cât și în tribune. Totuși, spectacolul nu a fost pe placul Comisiei de Disciplină, care a amendat ambele echipe de fotbal.

CFR Cluj a fost sancționată cu 22.500 de lei, în timp ce Universitatea Cluj a fost amendată cu 15.000 de lei.

„FC CFR 1907 Cluj vs. AS FC Universitatea – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 22.500 lei.

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 15.000 lei”, potrivit LPF.

