„U” Cluj va primi finanțare din bugetul local și în 2024. Emil Boc: „Nimeni nu primește mai puțin decât a primit anul trecut”

Clubul de fotbal FC Universitatea Cluj va fi finanțat de către Primăria Cluj și în anul 2024.

Emil Boc la meciul dintre „U” și CFR din 21 august 2023/ Foto: arhivă monitorulcj.ro

Primăria municipiului Cluj-Napoca a susținut financiar echipa de fotbal a Universității Cluj cu 10 milioane de lei în anul 2023.

Potrivit primarului Emil Boc, „U” Cluj va fi finanțat și în anul 2024.

„Noi ne vom face datoria de ai sprijinii în continuare financiar. Vom avea o discuție cu ei (conducerea clubului de fotbal Universitatea Cluj - n.red.), evident va fi etapa legală de depunere de oferte. Universitatea Cluj va avea susținere financiară și stabilitate financiară așa cum a avut-o și până acum.

Nimeni nu primește mai puțin decât a primit anul trecut și vom avea o creștere a alocărilor bugetare anul acesta în raport cu cele anul trecut pentru toate structurile ONG sportive, culturale și religioase. Dar asta vom discuta în 12 februarie când vom adopta bugetul în Consiliul Local”, a declarat Emil Boc la un post de radio local.

Ce se mai aude de investitorii turci?

Investitorii turci nu au mai continuat cu „U” Cluj și s-au îndreptat spre Petrolul Ploiești. Pe finalul cantonamentului din Antalya, a apărut informația vizavi de interesul pe care un grup de investitori turci l-a manifestat pentru a se alătura celor de la Petrolul Ploiești, în vederea susținerii financiare a grupării prahovene, potrivit gsp.ro. Mai mult, o întreagă delegație, în frunte cu Serhan Cetinsaya, a fost prezentă la ultimul amical al „lupilor”. Același afacerist turc și-a manifestat interesul la finalul lui 2023 pentru a sosi la U Cluj.

Potrivit primarului Emil Boc, discuțiile pentru ajutorul financiar către Universitatea Cluj nu au dus la un punct comun.

„Clujul nu este locul în care primul venit, primul servit indiferent de condiții. Universitatea nu este un club care se află în pragul disperării și să se vândă pe orice doar ca să fie prinsă acolo. Avem un brand extraordinar al acestui oraș. Orice investitor care își demonstrează consistența pe termen mediu și lung din punct de vedere financiar și angajamentul este la masa noastră, este binevenit. Am avut o discuție absolut rezonabilă, de deschidere, le-am zis condițiile (…) Universitatea Cluj nu se află lamentat încât să confiscăm viitorul echipei. Dacă cineva cu bună credință vrea să ia parte la acest demers este așteptat, dar trebuie să demonstreze angajamentul pe termen mediu și lung. Această echipă nu este făcută pentru un an, are o tradiție și o istorie de peste 100 de ani și nu suntem la anarhie să ne vindem la primul venit în orice situație”, a adăugat Emil Boc.

„U” Cluj a primit 10 milioane de lei în 2023

Primăria Cluj-Napoca a publicat în anul 2023 listele privind propunerile Comisiei de analiză și selecție a proiectelor pentru finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive. Cea mai mare sumă de bani a mers către Universitatea Cluj: 10.000.000 lei!

Cele mai mari sume vor fi alocate următoarelor structuri sportive:

Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj - 10.000.000 lei;

Clubul Sportiv Universitatea - 2.800.000 lei;

Asociația Club Sportiv U-BT - 1.750.000 lei;

Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca - 410.000 lei;

Asociația Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj - 300.000 lei.

Emil Boc a declarat atunci că Primăria va continua să aloce fonduri Universității Cluj.

„Veți avea surprize frumoase despre alocare pe care o va primi Universitatea Cluj de la bugetul municipiului. Va fi o alocare record pentru Universitatea Cluj, care va confirma rolul pe care Universitatea îl are în oraș și susținerea pe care o acordăm acestui club fanion al României și al Ardealului. Din punct de vedere financiar echipa în continuare poate să știe că are stabilitate. Asta e una dintre cele mai importante componente pentru o echipă, să aibă stabilitate financiara. De partea asta ne ocupăm.

Împreună cu Radu Constantea, care face un efort extraordinar să gestioneze clubul, vom avea grijă ca Universitatea în continuare să beneficieze de susținerea financiara necesară pentru a-și continua parcursul în liga națională pentru a aduce bucurii suporterilor și Clujului și de a ne mândri de blazonul acesta extraordinar al Universități Cluj. Deci vom avea un budget record”, a declarat edilul Clujului anul trecut.

