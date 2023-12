U-BT a pierdut în deplasare cu Turk Telekom. Silvășan: „Unul dintre cele mai proaste meciuri ale noastre în EuroCup”

U-Banca Transilvania nu a putut obține un rezultat pozitiv la începutul returului BKT EuroCup.

U-Banca Transilvania nu a putut obține un rezultat pozitiv la începutul returului BKT EuroCup. FOTO: u-bt.ro

„Alb-negrii” au pierdut deplasarea cu Turk Telekom, scor 95-84. Astfel, echipa lui Mihai Silvășan ajunge la 7 succese și 3 înfrângeri în competiție.

Turcii s-au desprins la 6-2 în debutul confruntării, apoi U-BT a egalat și chiar a mers la 10-13, în urma unui coș înscris de Emi Cățe. James Palmer și Steve Enoch au răspuns pentru Turk Telekom, care a încheiat primul sfert în avantaj, 26-18. Adversarii au avut intensitate și au marcat pentru 29-20. Replica celor de la U-BT a venit de la Andrija Stipanović, care a izbutit 8 puncte în actul secund. Până la urmă, Turk Telekom a intrat la cabine sub adăpostul a 5 lungimi, 53-48.

Clujenii au alergat după egalare la revenirea pe parchet, astfel că Patrick Richard și Karel Guzman au ieșit la rampă cu puncte importante. Pe finalul sfertului trei, U-BT a reușit egalarea, grație lui D.J. Seeley, care înscrisese 12 puncte până la acel moment. Din păcate, lucrurile nu au funcționat în actul decisiv. Turk Telekom a fost mai puternică sub panou și a profitat de mingile pierdute de „alb-negri”. James Palmer a continuat să marcheze din orice poziție, așa că americanul și-a dus colegii la 79-69. Drept urmare, turcii au încheiat partida în notă pozitivă.

„Trebuie să fim mai buni”

Antrenorul U-BT Cluj-Napoca, Mihai Silvășan, a afirmat că echipa nu a jucat bine,catalogând meciul de marți seară drept „unul dintre cele mai proaste jucate în EuroCup”.

„În primul rând, felicitări celor de la Turk Telekom. Cu siguranță au arătat că își doresc mai mult victoria decât noi. Din păcate, nu am jucat bine, nu am avut intensitate. A fost unul dintre cele mai proaste meciuri ale noastre în EuroCup. Nu am avut abordarea potrivită, deși știam că sunt o echipă puternică, în special la recuperările ofensive. Au avut 16 recuperări ofensive, iar noi am pierdut mingea de 19 ori. Este foarte greu să câștigi un meci în deplasare în aceste condiții. S-a scris istoria jocului, cu siguranță trebuie să fim mai buni, iar acum ne pregătim de viitoarele meciuri. Ne aflăm într-o poziție bună și ne vom lupta în continuare!”, a transmis Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania.

U-BT Cluj-Napoca se va duela vineri, 8 decembrie, de la ora 18, cu CSO Voluntari. Marți, U-BT Cluj-Napoca o va întâlni pe Slask Wroclaw, de la ora 19, iar ultimul meci din acest an în va juca cu Mincidelice JL Bourg en Bresse, pe 19 decembrie, de la ora 19.

