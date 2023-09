România-Kosovo, duel pentru calificarea în preliminariile EURO 2024. Cristi Manea de la CFR Cluj, accidentat înainte de partidă

Naționala României întâlnește marți, 12 septembrie, reprezentativa Kosovo. Miza meciului de diseară este uriașă, mai ales după remiza 1-1 cu Israel pe care tricolorii au înregistrat-o zilele trecute.

Cristi Manea de la CFR Cluj, absent de la meciul cu Kosovo/ Foto: Echipa națională de fotbal a României - Facebook

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni, marţi, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, reprezentativa Kosovo, în preliminariile Campionatului European din 2024, din Germania.

După 5 jocuri, România se află pe poziţia a 2-a în clasamentul Grupei I, cu 9 puncte, la 2 puncte distanţă de liderul Elveţia. Locul 3 este ocupat de Israel, cu 8 puncte, pe 4 şi 5 se află Belarus şi Kosovo, cu câte 4 puncte, iar ultima poziţie este ocupată de Andorra, cu 2 puncte.

Kosovo este fără victorie în această grupă, având patru puncte în primele cinci etape. În tur, la Priştina, naţionala noastră a remizat alb, la capătul unui meci modest, în care gazdele au avut mai multe şanse de a marca.

În ciuda evoluţiei modeste din ultimele meciuri, Edi Iordănescu este sigur că naţionala României poate să îşi îmbunătăţească jocul şi partea bună este că „tricolorii” sunt neînvinşi, având a doua cea mai bună apărare:

„Sunt elemente pozitive în jurul cărora trebuie să construim și acccept realitatea, știu că trebuie să ne îmbunătățim jocul. Ne-am dorit trei puncte, am avut o primă repriză în care nu pot să mă declara nemulțumit în linii mari și adversarul a avut un singur șut pe poartă de la distanță. Am gestionat prost în repriza a doua și am coborât mental după gol, ne-am pierdut repere, ce am pregătit și ne-am propus și am intrat într-un joc deschis. Suntem neînvinși de 5 jocuri noi cu Elveția și avem cea mai bună apărare”, a spus Edi Iordănescu înaintea meciului.

Selecţionerul a adus în discuţie şi presiunea ratării calificării la ediţiile anterioare ale competiţiilor europene şi mondiale, dar şi situaţia fotbalului românesc care nu are nicio reprezentantă în grupele cupelor europene.

„Nu sunt persoana care să spună că este mulţumită, dar în procesul de pregătire jucătorii merg foarte bine, văd preocupare pentru ceea ce pregătim, însă atunci când vine jocul, din păcate, factorul mental este principalul motiv pentru care nu reuşim să punem în practică lucrurile pe care ni le propunem. Trebuie un mental mai competitiv, trebuie să fim mult mai hotărâţi, mult mai decişi şi să avem încredere în capacităţile noastre. E o provocare şi pentru mine, deşi nu este uşor, pentru că ai la dispoziţie jucătorii doar trei-patru zile, este provocarea numărul unu pentru mine. Nu are cum să nu ne fie teamă, eu îi înţeleg din multe puncte de vedere, cu toate mesajele mele pozitive, situaţia apasă. Seceta de performanţe apasă, lumea nu mai are răbdare, se irită repede. Această generaţie îşi joacă şansa şi încearcă să producă această calificare, dar în acelaşi timp apasă pe umerii acestor băieţi şi întreg contextul fotbalului românesc. Suntem fără echipe în grupele europene şi o echipă naţională nu poate să fie ruptă de ceea ce înseamnă restul fotbalului nostru, asta apasă cu atât mai mult", a completat Iordănescu.

În ceea ce priveşte criticile apărute în spaţiul public după partida cu Israelul, Iordănescu a spus că le respectă, fiind totodată sigur că România va reuşi să rezolve ecuaţia calificării dacă va rezolva partea care ţine de exprimarea în teren.

Cristi Manea de la CFR Cluj, absent de la meciul cu Kosovo

Iordănescu va opera mai multe schimbări în echipa de start a României. La unele este obligat, cum ar fi cea a lui Manea, care a devenit incert din cauza unor probleme medicale, iar altele pentru a adapta formula unui alt tip de adversar, așa cum este Kosovo.

Jucătorul de la CFR Cluj a reprezentat prima soluție pentru Edi Iordănescu în actuala campanie de calificare, fiind integralist în 3 din cele 4 meciuri din preliminariile pentru EURO 2024. Cu toate acestea, Cristi Manea acuză probleme la genunchi și va rata duelul contra selecționatei din Kosovo, potrivit Prosport.

În vârstă de 26 de ani, Cristi Manea a debutat la echipa națională în 2014, pe când avea doar 16 ani și de atunci a strâns 25 de selecții, reușind să marcheze de două ori.

