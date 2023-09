Kosovo a prins tupeu, după jocul modest făcut de România contra Israel. „Am arătat cine suntem"

După patru egaluri și o înfrângere, inclusiv 0-0 la Priștina cu România, Kosovo va veni la Bucureşti pentru a obţine prima victorie din grupă.

Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu reprezentativa Israelului, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în preliminariile EURO 2024. Foto: Facebook Echipa Națională de Fotbal a României

Sâmbătă, a egalat de două ori Elveția, ultima oară în al 4-lea minut de prelungire.

Partida dintre România și Kosovo se va disputa marți, de la ora 21:45, în preliminariile Euro 2024.

Meciul în fața lui Kosovo e esențial pentru „tricolori” și pentru derularea grupei I. Dacă pierdem marți, pe Arena Națională, echipa lui Vedat Muriqi (Mallorca) și Amir Rrahmani (Napoli) se apropie la numai două puncte de noi și reintră în cursa pentru calificarea la Euro.

Vedat Muriqi, golgheterul Kosovo: „Un punct pentru a ne continua visul”

Kosovarii au făcut sâmbătă egal și cu Elveția (2-2 la Priștina), la fel ca împotriva Israelului (1-1 la Tel Aviv), a noastră (0-0), dar și cu Andorra (1-1 acasă).

Jucătorii selecționerului Primoz Gliha, slovenul înlocuindu-l pe francezul Alain Giresse (demis în iunie), vor prima victorie în aceste preliminarii.

„Golurile din ultimele minute sunt întotdeauna deosebite. Am văzut o implicare extraordinară a tuturor. Am arătat cine suntem. Era important să obținem cel puțin un punct pentru a ne continua visul”, a declarat în presa locală vicecăpitanul Muriqi, care are trei reușite în actuala campanie.

I-a mulțumit noului coechipier, Meriton Korenica, mijlocașul lui Manisaspor, debutant la națională: „Mi-a oferit o pasă de gol perfectă, un assist de clasă mondială”. Cu călcâiul.

Ermal Krasniqi, avertisment: „Nu ne vom da bătuți"

Elvețianul Xherdan Shaqiri, de origine kosovară, îi avertizează pe „tricolori”: „Kosovo are calitate, sunt jucători care pot face diferența. Așa s-a întâmplat și acum”.

Ermal Krasniqi, aripa lui CFR Cluj, a intrat în minutul 54. „Voi oferi maximum indiferent câte minute îmi cere antrenorul să joc. Cred că pot ajuta mai mult”. Știe că „șansele sunt foarte mici”, dar mai știe că „nu ne vom da bătuți”.

