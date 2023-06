Alin Minteuan, tras pe margine de CFR Cluj! Antrenorul secund a părăsit echipa după două decenii

CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de antrenorul secund Alin Minteuan.

„Mulțumim pentru tot, Alin Minteuan! Clubul CFR 1907 Cluj anunță încetarea colaborării cu antrenorul secund Alin Minteuan, al cărui contract a ajuns astăzi la final.

Îți mulțumim, Alin, pentru toată munca depusă atât ca jucător, cât și ca antrenor secund al CFR Cluj și, implicit, pentru cele două decenii petrecute în mijlocul familiei noastre! ”, a transmis CFR Cluj.

Alin Minteuan a evoluat la CFR Cluj în perioada 1993-1997 și 2005-2009, iar după încheierea carierei de jucător a rămas în familia CFR.

Contactat de GSP.ro, acesta s-a declarat surprins și mâhnit de hotărârea clujenilor.

„Mi s-au tăiat picioarele (când am aflat-n.red.), pentru că am muncit atâția ani la acest club. Nu mi-a plăcut faptul că cei din conducere mi-au transmis asta telefonic și nu m-au chemat la o discuție. Cu domnul Mandorlini am vorbit și inclusiv la conferința de presă a precizat că voi face parte din staff-ul său. A fost ceva frustrant. Acum caut o colaborare cu un nou club”, a declarat Alin Minteuan.

