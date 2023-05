Dan Petrescu ia în considerare plecarea din țară la finalul sezonului: „Normal că mă gândesc, am mai plecat o dată, tot din cauza arbitrilor”

După scandalul provocat de meciul cu Universitatea Craiova, Dan Petrescu a declarat că ia în considerare posibilitatea de a părăsi țara la finalul sezonului.

Dan Petrescu ia în considerare să plece din România la finalul acestui sezon /FOTO: CFR Cluj - Facebook

Meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova a avut loc duminică seara, în etapa a șaptea a play-off-ului din Superliga, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, și s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, după ce Muhar a marcat în minutul 66, iar Ivan a egalat pentru craioveni în minutul 69, dintr-o poziție suspectă de ofsaid.

După această întâlnire, antrenorul Dan Petrescu a avut o reacție nervoasă, iar patronul Neluțu Varga a anunțat că se retrage din fotbal. Cei de la CFR Cluj susțin că au fost dezavantajați grav de arbitraj în acest sezon. Cristi Balaj a fost și el nervos pe arbitraj în urma evenimentelor de la meciul cu Universitatea Craiova.

Ca urmare a acestora, Dan Petrescu a anunțat că ia în considerare plecarea din țară după încheierea contractului său cu CFR Cluj.

„Așa suntem noi respectați, ni s-a pus pumnul în gură, dar nu o să tac. Eu nu veneam la emisiunea asta, dar s-a depășit, peste cap, cum să îi mai motivez pe jucători?

(n.r. dacă se gândește să plece din țară) Da, normal că mă gândesc, am mai plecat o dată, tot din cauza lor (n.r. a arbitrilor), nu mai suportam, nu se poate așa ceva. Normal că sunt hotărât, am contract cu CFR încă un an jumate, trebuie să îl respect, după aia normal că nu mai vreau, ce să mai vreau? În Europa nu am niciun galben.

Mă gândesc la toate, normal că există și posibilitatea asta (n.r. să plece chiar la finalul acestui sezon). Niciodată nu a fost contractul pus pe masă, au fost doar vorbe, nu am amânat nimic, dacă era contractul pus pe masă, semnam. Dacă primeam contractul în vară, era normal să vorbiți, dar eu mai am un an și trei luni”, a declarat Dan Petrescu pentru primasport.ro.



Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: