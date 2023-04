Gazonul de pe Cluj Arena ar putea fi schimbat în fiecare an. Alin Tișe: „Vom schimba gazonul la Cluj Arena de fiecare dată, în fiecare an dacă trebuie”

Președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe spune că gazonul de pe Cluj Arena va fi schimbat în fiecare an dacă este nevoie.

Cluj Arena cu noul gazon/ Foto: Legat de CLUJ

Consiliul Județean Cluj a anunțat luni finalizarea lucrărilor de înlocuire integrală a gazonului pe stadionul Cluj Arena.

Alin Tișe a declarat că, începând cu anul curent, gazonul va fi înlocuit anual, după desfășurarea festivalului Untold, dacă acest lucru se va dovedi necesar, și a asigurat că echipa „U” Cluj nu va mai juca în noroi.

„Vom schimba gazonul la Cluj Arena de fiecare dată, în fiecare an dacă trebuie, o dată pe an, atâta timp cât evenimentele care vor fi acolo, gen Untold sau alte evenimente vor afecta suprafața de joc, vom schimba gazonul parțial pe cheltuiala celui care afectează gazonul, parțial pe cheltuială publică, pentru că nu poți obliga o echipă să joace pe un gazon nepotrivit. Pe de altă parte, nu putem scoate Untold de pe gazon pentru că sunt clujeni care vor să se desfășoare și Untold acolo. Trebuie să ținem cont de toți pentru că acest stadion este făcut din bani publici. Echipa de fotbal care va juca acolo are nevoie de un stadion impecabil. Nu voi mai permite să jucăm în noroi, pentru simplul fapt că un festival de muzică a afectat gazonul”, a promis președintele Consiului Județean Cluj pentru primasport.ro.

Universitatea Cluj se va întoarce acasă pentru meciul din Cupa României împotriva UTA Arad pe Cluj Arena. Disputa va avea loc pe 27 aprilie de la ora 19:00.

Cluj Arena și CFR Cluj

Președintele Consiliului Județean a explicat de ce nu poate juca CFR pe Cluj Arena.

„Sigur că în mod normal un chiriaș nu poate pune aceste condiții, dar pe de altă parte nici nu putem decide mâine, pentru a face război în oraș, să decidem că de mâine joacă și Universitatea și CFR. Încă Clujul nu este pregătit pentru a juca două echipe, așa cum se întâmplă în Milano și în alte părți. Nu se poate la noi să joace pe același stadion, pentru că fiecare echipă ține la istorie, tradiție, legătura cu stadionul în sine și atunci noi nu putem să nu ținem cont de aceleași sensibilități locale. Nu putem să trecem peste voința oamenilor și să decidem că de mâine acolo joacă cine vor «mușchii noștri», că nu sunt stadioanele făcute din banii noștri”, a declarat Tișe pentru aceeași sursă.

