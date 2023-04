Petrolul – „U” Cluj 0-2. Ardelenii le-au provocat „Lupilor galbeni” prima înfrângere în play-out

Petrolul și Universitatea Cluj s-au duelat duminică în etapa cu numărul patru din play-out-ul SuperLigii, iar ardelenii s-au impus cu scorul de 2-0.

Dan Nistor la primul gol în tricoul Universității

În urma victoriei de pe „Ilie Oană”, cei de la „U” Cluj le-au provocat celor de la Petrolul prima înfrângere din play-out.

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la „U” Cluj, a tras concluziile la finalul meciului cu Petrolul, scor 2-0, în etapa a patra a play-out-ului SuperLigii.

Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat mulțumit de rezultatul meciului cu Petrolul, iar după joc i-a lăudat pe Alexandru Chipciu și Dan Nistor, marcatorii celor două goluri.

„Cu toate problemele pe care le-am avut, cu Martic bolnav, am reușit să trecem peste aceste probleme și să luăm cele trei puncte. Când ești concentrat, pui în dificultate advesrarul. Am avut două situații de 3-0 în prima repriză. Am suferit până la sfârșit într-un moment delicat pentru noi. Sunt doi jucători importanți (n.r. Chipciu și Nistor). Ei când stau bine fizic, fac diferența. Sunt doi lideri. Am intrat în istorie (n.r. prima victorie a lui U Cluj pe terenul Petrolului).

E o situație grea, clasamentul e strâns. Avem un meci cu Mioveni, poate cel mai important, Mioveni e ca și retrogradată. Mental, considerăm că va fi ușor. Aici trebuie să umblu eu. În afară de meciul de Cupă nu am arătat deloc bine. Am fost răsplătiți. Eu sunt în alertă și atent la toate detaliile. Sperăm ca la meciul de Cupă să jucăm acasă, să fie gata gazonul. Meciul cu Mioveni îl vom juca în deplasare”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la finalul meciului cu Petrolul.

În urma rezultatului de pe „Ilie Oană”, Petrolul se află pe locul doi în play-out, cu 27 de puncte, iar „U” Cluj pe poziția a șasea, cu 23 de puncte.

