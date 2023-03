Ioan Ovidiu Sabău se așteaptă la un meci complicat cu UTA Arad: „E clar că nu va fi ușor”

„U” Cluj va întâlni UTA sâmbătă în a doua etapa din play-out-ul Superligii.

Ioan Ovidiu Sabău se așteptă la o partidă dificilă /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul „U” Cluj, a spus că se așteaptă la o partidă dificilă cu UTA Arad.

„E clar că nu va fi ușor. Cred că a fost o perioadă în care ne-am pregătit destul de bine, după o perioadă în care am avut încredere și entuziasm după ultimul joc câștigat acasă. Au apărut mici probleme de sănătate, încercăm să recuperăm anumiți jucători. Nu ne va fi simplu, e și ora la care jucăm… Pentru UTA e cu siguranță un meci foarte, foarte important pentru ei, ca și pentru noi dealtfel, pentru că nu ne-am îndeplinit încă obiectivul. Am avut momente frumoase, chiar foarte bune, ne-am bucurat de ele, dar trebuie să fim conectați și concentrați pe pe obiectivul pe care-l avem, să nu intervină automulțumire, relaxare în tot ce înseamnă concentrare, să nu fim superficiali, pentru că ai nevoie de stare de spirit, și asta o faci în primul rând prin antrenamente”, a declarat Sabău în cadrul conferinței de presă.

Sabău spune că este importantă și pregătirea fizică dar și cea mentală.

„Tot timpul am atras atenția asupra acestui lucru, de cât de important este să fii prezent nu doar fizic, dar și din punct de vedere mental. Trebuie să fim mereu în alertă. Noi am arătat foarte bine atunci când ne-am pregătit foarte bine, atunci când am fost foarte concentrați, umili, și am tratat fiecare moment din joc foarte responsabili. Cred că așa va trebui să arătăm ca să putem să scoatem un rezultat foarte bun la Arad”, a mai adăugat Sabău.

Antrenorul crede că UTA va fi o echipă dificilă însă crede că formația sa se va descurca.

„Am tot auzit că UTA e o echipă agresivă, care joacă foarte dur, dar trebuie să știi cum să abordezi astfel de jocuri, cum să rupi elanul adversarului, dar eu cred că cel mai important e ca jucătorii să aibă plăcerea de a juca fotbal, să aibă curaj, încredere și să ne concentrăm pe ceea ce știm noi să facem foarte bine”, a declarat Sabău.

Probleme de lot

Mamadou Thiam și Dan Nistor nu vor fi recuperați pentru meci.

„Thiam nu este refăcut pentru acest joc, după meciul cu FC Argeș, încet-încet sper să-l fi recuperat pe Nistor din punct de vedere fizic, n-a făcut încă antrenamente la intensitate maximă dar stă destul de bine. L-am recuperat și pe Gomes, care a avut o mică problemă, este ok. Rămâne să vedem ce e cu Filip, la care a apărut o mică problemă musculară, dar s-a antrenat normal. Mă bucur că și Tescan e refăcut din punct de vedere fizic, are și încredere după acel gol reușit după o lungă perioadă.

Nu trebuie să ne gândim la ce vorbește lumea, că ne putem bate pentru un loc în cupele europene, locurile 7-8. Trebuie să fim foarte concentrați și să nu intervină acea automulțumire, pentru că nu e momentul. Ai pierdut un joc, și ești iar acolo pe locurile care retrogradează direct, asta vreau sa conștientizeze jucătorii”, a adăugat antrenorul.

Partida dintre UTA și U Cluj se va desfășura sâmbătă, de la ora 12.00, pe stadionul „Francis Neumann” din Arad.

