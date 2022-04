Câștigătorii Cupei Busola de Aur ed. 54 și a Campionatelor Naționale Semimaraton și Sprint Urban la orientare în alergare. Vezi rezultatele clujenilor – VIDEO

Weekendul trecut, între 2-3 aprilie, s-a desfășurat în pădurea și parcul din jurul castelului din comuna Gilău, concursul de orientare în alergare Cupa Busola de Aur ed. 54 și Campionatele Naționale Semimaraton și Sprint Urban.

FOTO: Podiumul câștigătorilor la cat. M12 și F12 la Cupa Busola de Aur / sursa: monitorulcj.ro



Sâmbătă, prima etapă a concursului s-a desfășurat în zona de pădure de foioase şi răşinoase, iar duminica centrul de concurs s-a mutat în parcul din jurul castelului, unde sportivii au avut de parcurs traseele de parc și pădure, alterate cu zone urbane.



Peste 250 de participanți la cele două zile de concurs



Chiar dacă vremea capricioasă și temperaturile deloc primăvăratice au pus la încercare fizicul și mentalul concurenților, bucuria întâlnirii, voia bună au primat după o etapă marcată de pandemie și de restricții pentru cei 250 de concurenți veniți din 29 de cluburi sportive, din 20 de localități din țară, cărora li s-au alăturat doi concurenți din Marea Britanie și unul din Portugalia.

Și cei mai mici competitori ai orientării au rezistat redutabil vremii ploioase și fulgilor de nea, și cu ajutorul hărții și a busolei și-au măsurat puterile pe traseele din pădure, prin vegetația care parcă așteapta ca primăvara să-și intre în drepturi.

Lista sportivilor clujeni care au pășit pe cele mai înalte trepte a podiumului în urma celor două etape de concurs este (M = masculin, F = feminin, cifra de lângă literă înseamnă categoria de vârstă):



CN-CNM Semimaraton



M16: Vígh Ervin - CS TranSilva Cluj (Locul I)

M18: Jancsik Endre - CS TranSilva Cluj (Locul I)

M20: Vörös Ádám - CS TranSilva Cluj (Locul II), Matlák Péter - ACS Compas Cluj (Locul III)

M21: Vígh Loránd - CS TranSilva Cluj (Locul III)

M60: Tőkés Árpád - CS TranSilva Cluj (Locul II), Ion Dumitrel - CS TranSilva Cluj (Locul III)

M70: Enyedi Andrei - CS TranSilva Cluj (Locul II)

M75: Kornreich Tibor - CSO Dudu Florești (Locul I)

M80: László F. Csaba - Pro Orientare (Locul I)















F16: Böjte Sára - CS TranSilva Cluj (Locul III)

F21: Néda Katalin - CS TranSilva Cluj (Locul II)

F50: Sárközi Zsuzsa - CS TranSilva Cluj (Locul I), Donogán Kinga - CS TranSilva Cluj (Locul II)

F55: Boér Boglár - Pro Orientare Cluj (Locul II)







CN-CNM Sprint Urban



M21-Elită: Vígh Loránd - CS TranSilva Cluj (Locul I)

M14: Simon Vince - CS TranSilva Cluj (Locul II), Böjte Ágoston - CS TranSilva Cluj (Locul III)

M18: Jancsik Endre - CS TranSilva Cluj (Locul II), Vígh Ervin - CS TranSilva Clul (Locul III)

M55: Tőkés Árpád - CS TranSilva Cluj (Locul II)

M75+: László F. Csaba - Pro Orientare Cluj (Locul I), Cioban Dumitru CSO Dudu Florești (Locul II)















F45: Sárközi Zsuzsa - CS TranSilva Cluj (Locul III)



28 de orientariști clujeni pe podiumul câștigătorilor la Cupa Busola de Aur - Ed. 54



M10: Böjte Péter – Watch out (Locul I), Zsigmond György – ACS Compas Cluj (Locul II)

M12: Böjte Ágoston - CS TranSilva Cluj (Locul I), Simon Vince - CS TranSilva Cluj (Locul II), Laping Péter CS TranSilva Cluj (Locul III)

M14: Simon Benjámin - CS TranSilva Cluj (Locul II)

M16: Vígh Ervin – CS TranSilva Cluj (Locul I), Szikszai Balázs – CS TranSilva Cluj (Locul III)

M18: Jancsik Endre - CS TranSilva Cluj (Locul I)

M20: Vörös Ádám - CS TranSilva Cluj (Locul II), Matlák Péter - ACS Compas Cluj - (Locul III)

M21E: Vigh Loránd - CS TranSilva Cluj (Locul II), György Szabolcs - (Locul III)

M60: Tőkés Árpád - CS TranSilva Cluj (Locul II)

M70: Enyedi Andrei - CS TranSilva Cluj (Locul II)

M80: László F. Csaba - Pro Orientare Cluj (Locul I)



F10: Böjte Zsuzsa - Watch out (Locul II), Szőcs Sára - Watch out (Locul III)

F12: Pálfy Eszter - Watch out (Locul II), Gergely Zsófia - ACS Compas Cluj (Locul III)

F16: Böjte Sára - CS TranSilva Cluj (Locul III)

F21: Néda Katalin - CS TranSilva Cluj (Locul II)

F50: Sárközi Zsuzsa - CS TranSilva Cluj (Locul I), Donogán Kinga - CS TranSilva Cluj (Locul II)

F55: Boér Boglár CS TranSilva Cluj (Locul II)







OPEN: Szőcs Zoltán - Watch out (Locul II)

OPT: Tőkés Attila - CS TranSilva Cluj (Locul II), Néda Ágnes - CS TranSilva Cluj (Locul III)

OPT-SH: László Andrea COM - ACS Compas Cluj (Locul II)



Evenimentul s-a încheiat cu o festivitate de premiere, învingătorilor le-au fost înmânate diplome și premii.

Rezultatele obținute de participanți la aceasta întrecere îl puteți vedea pe pe site-ul, www.orienteering.ro , la sectiunea EVENIMENTE - CN SM+CN SU1 + Busola de Aur .



Sezonul de orientare continuă la Cluj cu următoarele competiții:

* Cupa BENI și Cupa VINCI, ed. III, organizat de Societatea Pro Orientare, între 30 aprilie-1 mai 2022

* Cupa Cluj-West Open și Trofeul Florești ed. 20, organizat de CSO Dudu Florești, între 18-19 iunie 2022

* Transylvania Open 2022 ed. 21, organizat de CS TranSilva, între 22-24 iulie 2022



La toate aceste competiții, organizatorii așteaptă la categoria de începători pe toți cei care vor să facă cunoștință cu sportul pădurilor.