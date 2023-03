Ioan Ovidiu Sabău este încântat de prestația echipei sale după meciul cu FC Argeș: „Cred că am pregătit destul de bine jocul”

Antrenorul „U” Cluj, Ioan Ovidiu Sabău este mulțumit de prestația echipei sale.

Ioan Ovidiu Sabău a revitalizat echipa de la venirea sa /FOTO: FC Universitatea Cluj - Facebook

După victoria echipei sale Universitatea Cluj împotriva formației FC Argeș, scor 2-0, în prima rundă a play-out-ului, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a făcut o analiză lucidă a perioadei petrecute de el pe banca tehnică a „Șepcilor Roșii”.

Sub conducerea antrenorului Ioan Ovidiu Sabău, echipa Universitatea Cluj a reușit să se reinventeze complet. În cele zece etape care au trecut de când Sabău a fost instalat pe banca tehnică a „Studenților”, clujenii au reușit să obțină cinci victorii, trei remize și doar două înfrângeri. În ultima partidă, echipa a învins fără probleme formația FC Argeș, oferind o lecție deschisă de fotbal și tactică.

După analiza victoriei împotriva echipei din Pitești, Sabău a vorbit despre modul în care a reușit să gestioneze situația dificilă pe care a găsit-o la Universitatea Cluj și despre cum a reușit să „reasambleze” un vestiar cu moralul la pământ până la venirea sa.

„Cred că am pregătit destul de bine jocul, chiar dacă am fost destul de crispați în unele momente și nu am avut răbdare. Terenul nu ne-a permis să avem o posesie bună, dar e o victorie meritată, muncită și foarte importantă pentru moralul nostru.

E devreme să vorbim despre un obiectiv îndeplinit. Ne așteaptă meciuri foarte grele, trebuie să avem grijă să nu apară accicentați, suspendați. Ne așteaptă un meci greu cu UTA, care se află la rândul ei într-un moment delicat.

Vreau să-mi felicit jucătorii. Și-au dorit foarte mult, iar atunci când îți dorești mult, eforturile îți sunt răsplătite”, a declarat Sabău pentru primasport.ro.

Tehnicianul s-a bucurat de prestația bună a lui Tescan, mai ales că fotbalistul a revenit după o perioadă lungă în care a fost accidentat.

„Tescan (n.r. - marcatorul golului secund) a revenit după o perioadă foarte lungă, a fost accidentat, apoi s-a reaccidentat, iar faptul că a revenit, faptul că a înscris astăzi îmi dă o satisfacție foarte mare.

M-am apropiat foarte mult de jucători, am discutat foarte mult cu ei în această perioadă, le-am dat încredere. Iar când ai material bun la dispoziție, e foarte ușor să lucrezi. Pentru mine, a fost ușor să mă readaptez, jucătorii m-au ajutat enorm”, a spus Sabău, la Prima Sport.

