U-BT Cluj, victorioasă în deplasare în campionat

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a obţinut victoria în deplasare, sâmbătă, în Grupa 1-10 a Ligii Naţionale de baschet masculin, în etapa a 22-a.

sursă foto Facebook U-BT Cluj-Napoca

Campioana -Banca Transilvania Cluj-Napoca s-a impus în faţa formaţiei CSM ABC Athletic Constanţa, cu 98-92, condusă de Meindl Leonardo Simoes, 23 puncte, Karel Guzman Abreu, 19 p, 5 pase decisive, şi Patrick Neal Richard, 19 p, 5 pd.

Mihai Silvășan n-a putut miza pe Andrija Stipanović și Kasey Shepherd, astfel că a avut o rotație diminuată la Constanța. Stipe se confruntă cu o mai veche accidentare, în vreme ce Shepherd a devenit recent indisponibil. Din fericire, pivotul va fi refăcut în curând, iar Kasey nu are o problemă medicală gravă. În plus, Clujul a întâlnit o formație ambițioasă din Liga Națională, dobrogenii încercând să îi facă viața grea.

Startul jocului a fost echilibrat, până când Patrick Richard ne-a desprins la 10-16. În debutul sfertului secund, Karel Guzman a marcat pentru 18-27, forțându-l pe Alexandru Olteanu să ceară time-out. Ecartul a depășit 12 puncte, însă Athletic a răspuns prin Johnson și Cizauskas. Constanța a reușit chiar să egaleze la 37, alb-negrii având trei puncte avantaj la pauză.

Richard și compania au ieșit montați de la cabine și au inaugurat partea secundă cu un parțial de 12-0, așa că tabela a indicat 37-52. Meindl, Guzman și Cățe au furnizat puncte și au ajutat-o pe U-Banca Transilvania să se mențină la cârma jocului. Constanța s-a străduit pe final să limiteze din diferența înregistrată, dar ardelenii n-au făcut pași greșiți.

Mihai Silvășan, antrenor U-Banca Transilvania: „Nu a fost cel mai reușit meci din punct de vedere al apărării. Am încasat 92 de puncte, ceea ce nu ne face cinste. Demult nu am mai primit atâtea puncte. Una peste alta, cred că am controlat meciul în cea mai mare parte. Mă bucur că am câștigat pe un teren greu, cu o echipă fizică, hotărâtă să se lupte pentru fiecare minge. Acum mergem mai departe, ne așteaptă o deplasare la Badalona, în care vrem să facem o figură frumoasă. Gândurile noastre se îndreaptă spre acel joc. Astăzi am evoluat fără Stipanović și Shepherd. Sper ca măcar unul dintre ei să poată juca la Badalona. Ar fi ideal să îi avem pe ambii la dispoziție. Shepherd are șanse mai mari să fie pe teren, din moment ce Stipanović vine după o perioadă lungă de absență. Ambii vor face deplasarea și vom vedea la fața locului dacă poate evolua și Stipanović”.

Grupa 1-10

1. CSM CSU Oradea 23 puncte (12 jocuri)

2. U-Banca Transilvania Cluj-Napoca 23 (12)

3. CS Rapid Bucureşti 19 (11)

4. BC CSU Sibiu 17 (12)

5. CSO Voluntari 17 (12)

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: