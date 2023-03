Pregătirile pentru Campionatul European U21 organizat și la Cluj sunt în grafic

UEFA a precizat că pregătirile pentru Campionatul European U21 organizat în această vara și la Cluj sunt în grafic.

Campionatul European U21 se va juca și în România /FOTO: pixabay.com

Pregătirile pentru organizarea Campionatului European de fotbal Under 21 la Bucureşti şi Cluj-Napoca sunt în grafic, au apreciat reprezentanţii UEFA care au efectuat o vizită de lucru în România, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.





„Reprezentanţi ai UEFA au fost într-o vizită de lucru la Bucureşti şi Cluj-Napoca pentru a verifica stadiul pregătirilor Campionatului European Under 21. Concluzia a fost că toate pregătirile sunt în graficul stabilit”, se arată într-un comunicat al FRF.



Timp de 3 zile, mai mulţi oficiali UEFA au inspectat stadioanele pe care se va desfăşura turneul european de la vară şi au inventariat procedurile de management organizatoric.



Au fost vizitate stadioanele Steaua şi Giuleşti din Bucureşti şi Cluj Arena şi Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca. Reprezentanţii UEFA au verificat fluxurile de afluire şi defluire a publicului, starea infrastructurii (gazon şi facilităţi pentru echipe), precum şi planurile de mobilitate şi de asigurare a securităţii evenimentului.



Totodată, au fost controlate condiţiile de antrenament şi de cazare pentru echipele participante. UEFA a validat pregătirile Structurii Locale de Organizare a turneului şi a constatat că graficul stabilit este respectat. A fost cea de a patra vizită de lucru a UEFA şi ultima înaintea Campionatului European UEFA Under 21, care va debuta pe 21 iunie.



Structura Locală de Organizare a turneului este formată din specialişti din cadrul FRF, care au fost implicaţi şi în organizarea EURO 2020 la Bucureşti şi care, între timp, au beneficiat şi de forme de instruire academică şi traininguri UEFA pentru organizarea de mari evenimente sportive, precizează reprezentanţii federaţiei.



Turneul final va avea loc în perioada 21 iunie - 8 iulie 2023.



Meciurile din ţara noastră vor avea loc pe stadioanele Steaua şi Rapid-Giuleşti din Bucureşti, Grupa B, respectiv pe Cluj Arena şi ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, Grupa D. România va găzdui şi două sferturi de finală (Rapid-Giuleşti şi Cluj Arena) şi o semifinală (Steaua), în total 15 meciuri.



Meciurile din celelalte două grupe vor avea loc în Georgia, la Tbilisi (A), respectiv Batumi şi Kutaisi (C), două sferturi de finală urmând să fie găzduite de Tbilisi şi Kutaisi, iar o semifinală şi finala vor avea loc la Batumi.



România şi Georgia s-au calificat automat la turneul final. România va găzdui meciul de deschidere, iar Georgia va găzdui finala.



România este prima ţară care va fi gazdă pentru a doua oară a turneului final, după ediţia din 1998.



Primele trei clasate la turneul final de anul viitor se vor califica la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Europei îi sunt rezervate doar trei poziţii pentru că Franţa, ţară gazdă, e calificată deja, din oficiu. În cazul în care Franţa se va afla pe podium, va merge următoarea clasată de la EURO U21.



Germania este deţinătoarea titlului la această categorie de vârstă.



Componenţa grupelor:

Grupa A (Tbilisi): Georgia, Portugalia, Belgia, Olanda;

Grupa B (Bucureşti): România, Spania, Ucraina, Croaţia;

Grupa C (Batumi, Kutaisi): Cehia, Anglia, Germania, Israel;

Grupa D (Cluj-Napoca): Norvegia, Elveţia, Franţa, Italia.



