CFR Cluj este în discuții cu trei atacanți pentru a-și întări lotul pentru play-off

CFR Cluj dorește să își întărească atacul pentru play-off.

Jucătorii CFR Cluj bucurându-se la gol în meciul cu Sepsi /FOTO: CFR Cluj - Facebook

CFR Cluj nu a reușit să profite de pasul greșit al echipei Farul Constanța, care a pierdut în meciul cu „U” Cluj. „Feroviarii” au înregistrat o remiză cu Sepsi, scor 2-2, în ultima rundă a SuperLigii, pierzând astfel oportunitatea să treacă pe locul 1. Antrenorul Dan Petrescu a declarat într-o conferință de presă înainte de meci că echipa sa are probleme serioase în zona ofensivă, după ce Bîrligea s-a accidentat și Malele a părăsit lotul campioanei României.

Cristi Balaj, președintele clubului CFR Cluj, a anunțat că echipa este în discuții cu trei atacanți pentru a întări zona ofensivă. Balaj a dezvăluit că negocierile sunt în desfășurare și că clubul speră să finalizeze transferurile cât mai curând posibil.

„O singură variantă am avut aseară, victoria. Știam că va fi un meci greu. Am suferit comparativ cu alte meciuri la capitolul soluții pe banca de rezerve. Pentru că Bîrligea a revenit, a început alergările, dar nu era pentru meci. Maglica, suspendat. Malele, plecat. Pe plan ofensiv nu am avut soluții foarte multe.

Avem trei jucători de care suntem interesați, purtăm discuții, rămâne de văzut pe cine aducem în cele din urmă pentru că soluțiile sunt puține în acest moment. Sunt soluții puține în planul ofensiv pentru că a plecat Malele.

Am rămas descoperiți și în momentul în care apar suspendări și accidentări în zona ofensivă, atunci avem probleme. Am suferit pentru că simțeam că putem să câștigăm. Am luat un gol rapid ieri, neașteptat, chiar dacă eram mulțumiți de joc, eram în jumătatea adversă. Golul a venit neașteptat”, a declarat Cristi Balaj pentru fanatik.ro.

În plus, Cristi Balaj a subliniat faptul că CFR Cluj avea potențialul de a câștiga clar partida de la Sf. Gheorghe și de a urca pe prima poziție în clasament, însă lipsa unei soluții de atac pe banca de rezerve a avut un impact semnificativ asupra rezultatului final din meciul cu Sepsi.

„Kolinger în prima situație a pus piciorul lângă adversar și a primit și cartonașul galben. E greu să joci cu fundaș central, știind că are galben din primele minute. Rămâne de văzut cu cine vom semna. E clar că avem nevoie, iar jocul de ieri ne-a demonstrat încă o dată că avem soluții puține.

Nu mai putem să discutăm de acel lot numeros pentru că noi am încercat să reducem cât se poate de multe cheltuielile”, a adăugat Balaj.



