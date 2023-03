Suporterii CFR Cluj, mobilizare pentru derby-ul Clujului: „Ne învingem rivalii atât pe teren cât și în tribune!”

Pagina suporterilor CFR Cluj a făcut apel la aceștia pentru a veni la meciul cu „U” Cluj în număr cât mai mare.

Suporterii CFR Cluj se mobilizează înainte de meciul cu „U” Cluj /FOTO: CFR Cluj - Facebook

Universitatea Cluj și CFR Cluj se vor duela pe data de 13 martie, în ultima etapă a sezonului regulat. Meciul va avea loc în Gruia și va începe de la ora 20:30.

Pagina de Facebook a suporterilor CFR Cluj, „Peluza Vișinie” a făcut apel la toți fanii echipei să vină în număr cât mai mare la stadion pentru a-și susține echipa.

„13 octombrie 1920 este data nașterii celui mai vechi derby din tara, CFR Cluj împotriva Universității Cluj.



Acum, la mai bine de un secol distanță, pe 13 martie, ne pregătim să scriem o nouă filă de istorie și trebuie să ne învingem rivalii atat pe teren cât și în tribune!



Anul trecut am aratat că nu le suntem cu nimic inferiori deși am fost în deplasare, am cântat și ne-am bucurat împreună.



Locul din campionat, blazonul și trofeele ne obligă să dăm tot din noi, să umplem peluză și tribunele, să fim al 12-lea jucător și să îi împingem pe băieți de la spate spre o nouă victorie. Arde Gruia de nerăbdare!



HAI CFR CLUJ!”, a transmis gruparea pe Facebook.

Înainte de meci, CFR Cluj se află pe poziția a doua a clasamentului cu 59 de puncte, cu două în spatele liderului Farul Constanța. „Feroviarii” mai au de disputat meciul cu Sepsi înainte derby-ul Clujului, având șansa să treacă pe locul 1.

„U” Cluj se află pe poziția a opta a clasamentului, cu 34 de puncte. În ultimul meci, „studenții” au reușit să își ajute rivala din oraș, învingând-o pe Farul Constanța, contracandidata principală la titlu a CFR Cluj.

Cele două echipe ale Clujului s-au mai întâlnit de două ori în acest sezon. Prima dată cele două s-au întâlnit în Cupa României unde au remizat cu scorul de 1-1. A doua dată, la 3 zile distanță, CFR a ieșit învingătoare în campionat, învingând-o pe „U” cu 2-1.

