Ioan Sabău este încrezător înaintea meciului cu FC U Craiova: „Să vedem cine va reuși să ajungă la o formă foarte bună”

FC Universitatea Cluj se pregătește de prima partidă oficială departe de casă în anul 2023, pe terenul celor de la FC U Craiova 1948/ Foto: FC Univversitatea Cluj - Facebook

„U” Cluj se pregătește de prima partidă oficială departe de casă în anul 2023, pe terenul celor de la FC U Craiova 1948. Meciul de vineri, 3 februarie, contează pentru etapa a 24-a a Superligii.

Până la această rundă, FC U Craiova 1948 are 24 de puncte acumulate și 22-25 golaveraj, linia statistică fiind de 6 victorii, 6 remize și 10 înfrângeri. Alb-albaștrii au un punct în plus față de „U” Cluj și sunt pe poziția a 12-a.

„Studenții” stau mai bine la capitolul apărare, în cele 23 de partide de campionat, echipa noastră a primit 24 de goluri, cu unul mai puțin față de craioveni.

Din cele 11 partide din Superligă jucate pe teren propriu, echipa din Bănie s-a impus în patru partide, a remizat în două și a pierdut cinci meciuri. Întâlnirea din turul campionatului care a avut loc la Mediaș s-a terminat la egalitate, 1-1. Filip a deschis scorul atunci în minutul 28, Iancu egalând pentru olteni chiar înainte de pauză.

Echipa lui Nicolo Napoli are opt marcatori în acest sezon al Superligii, dintre care Baeten, Ganea și Sidibe au toți câte trei reușite.În comparație, pentru echipa noastră au marcat șapte jucători în Superligă, Adrian Bălan fiind golgheter cu patru reușite, urmat de Filip, Thiam și Fulop cu câte două goluri înscrise.

Pe 24 septembrie 2019 avea loc ultimul meci direct disputat pe terenul craiovenilor. În acel duel din 16-imile Cupei României, gazdele au punctat în minutele 6 și 14 prin Claudiu Bălan. „Studenții" au revenit în joc prin golul lui Telcean din minutul 41. Miranda a restabilit egalitatea in minutul 51, portughezul aducând calificarea după ce a reușit dubla în prima repriză de prelungiri.

Sabău: „Aștept să văd cum jucăm în deplasare”

Înaintea plecării în Bănie, Ioan Ovidiu Sabău a prefațat jocul într-o conferință de presă.

„E un prim joc în deplasare. Aștept să văd cum jucăm în deplasare. Ne-am pregătit și în această săptămână foarte bine. Eu zic că în primele două jocuri echipa a arătat calitate și caracter. Am jucat de la egal la egal cu două echipe bune din Superligă. Preocuparea mea în acest moment e să-i conving pe jucători că trebuie să avem continuitate, aceeași stare de spirit și aceeași concentrare. Am adunat doar patru puncte și nu trebuie să ne oprim. Trebuie să recăpătăm dorința de a juca fotbal și să conștientizăm că avem nevoie de puncte. Ne dorim cel puțin un punct la Craiova (…) Am văzut o parte din jocul lor cu Sepsi. Au început foarte bine. E o echipă care arată bine în momentul de față, joacă foarte mult pe atac. Să vedem cine va reuși să ajungă la o formă foarte bună, e foarte important acest aspect. Depinde foarte mult și de ce se întâmplă în timpul jocului, de intervențiile pe care le avem ca și antrenori. Sper să găsesc soluțiile cele mai bune și să fiu inspirat când fac schimbările. Tot timpul îmi doresc să-i țin prezenți, să simtă jocul, să aibă încredere în ei și să-și dorească foarte mult să câștige. Acesta e rolul meu”, a declarat Ioan Sabău.

Întrebat dacă poate să fie un avantaj faptul că în runda precedentă „U” a jucat toate cele 90 de minute, iar FCU Craiova și-a încheiat partida după nici 30 de minute, Ioan Ovidiu Sabău a declarat că „U” Cluj a fost foarte solicitați din punct de vedere fizic.

„Poate să fie. Noi am fost foarte solicitați din punct de vedere fizic. Am făcut mult efort pe un teren greu. Să vedem cum vom juca pe un teren foarte bun, care va fi ritmul și dacă ne vom impune la fel jocul. Sunt curios, într-adevăr, să văd reacția jucătorilor la un meci în deplasare, dacă o să avem inițiativa de multe ori și nu ne va fi frică să construim. Să avem acel joc de pressing imediat după ce am pierdut mingea, să ajungem cu cât mai mulți jucători în careul advers. Cu siguranță e foarte important cum vom fi din punct de vedere fizic la ora jocului”, a transmis Ioan Sabău.

S-a adus în discuție și mutarea echipei la Mediaș în următoarea perioadă, pentru schimbarea gazonului pe Cluj Arena

„Am discutat dacă nu ar fi bine să găsim o altă variantă, ținând cont că vremea va fi tot mai rea și terenul nu va arăta mai bine. În aceste condiții nu ai ce să-i faci terenului. Mi-am dorit foarte mult să găsim o altă variantă și mă bucur că s-a reușit. Vom juca la Mediaș, unde echipa a mai fost. Am înțeles că terenul arată foarte bine. Revenirea pe Cluj Arena este condiționată de vreme și există posibilitatea ca în acest sezon să nu mai jucăm aici. Ne pare rău pentru suporteri, pentru vor face eforturi să vină la Mediaș în toate condițiile meteo de acum. N-am fi vrut să jucăm în deplasare toate jocurile, dar acestea sunt condițiile”, a adăugat Sabău.

