Dan Petrescu vrea un an nou la fel de productiv ca 2022: „În campionat să facem ce am făcut și în ultimii 5 ani”

Dan Petrescu vrea ca noul an să aducă CFR-ului rezultate la fel de bune ca și în anul ce a trecut.

Dan Petrescu în cadrul interviului /FOTO: CFR Cluj 1907 - Facebook

Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, a intrat în vacanța de iarnă supărat din cauza eșecului din ultima etapă cu Hermannstadt. Însă tehnicianul a lăsat acea înfrângere în spate, intrând în noul an cu forțe proaspete.

„E clar ca a fost o vacanță pe care am așteptat-o cu toții. Nu a fost o vacanță pe care mi-o doream având în vedere ultimul meci pierdut dar pe parcurs mi am mai revenit. Sunt mulțumit de un an fantastic pe care băieții l-au reușit. Dacă am mai reuși un an la fel eu zic ca e bine. Nu vreau să fiu rău să zic să facem mai mult pentru că nu știu ce putem face mai mult. Să fim sănătoși, să nu avem accidentari și să începem anul cu bine”, a declarat Dan Petrecu într-un interviu.

Antrenorul a anunțat că vor fi ceva schimbări de lot, însă nimic major.

„O să fie ceva schimbări dar nu prea mari, cred ca vreo 3-4 schimbări vor fi. Deocamdată nu s-a întâmplat nimic major dar vom afla mâine, poimâine mai multe”, a adăugat acesta.

„În primul rând să fim sănătoși cu toții, să reușim să avem rezultatele de anul trecut. În campionat să facem ce am făcut și în ultimii 5 ani, în cupele europene să facem o surpriza cu Lazio, în Cupa României să o câștigăm pentru că nu am reușit să câștigam niciodată. Suporterii să fie alături de noi, să fie cât mai mulți și la bine și la rău”, a adăugat Petrescu.

CFR Cluj va disputa primul meci din Superligă pe 23 ianuarie împotriva liderului Farul Constanța.

