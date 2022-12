Qatar, un exemplu pentru români. Vasile Dîncu: „Poate că nu trebuie să acceptăm ideea că suntem prizonieri ai istoriei”

Qatarul oferă o lecție românilor în privința unei schimbări culturale substanțiale, despre cum o țară cu o tradiție veche reușește să-și conecteze poporul la competiții de nivel internațional, încurajând oamenii să facă sport. Puterea exemplului stă în oameni, dar și în însemnătatea unui proiect, crede sociologul Vasile Dîncu.

Argentina și Franța au disputat duminică finala Cupei Mondiale 2022, pe Lusail Iconic Stadium din Lusail, Qatar. Argentina a câștigat Campionatul Mondial după o victorie dramatică la penaltiuri cu Franța.

Organizarea Campionatului Mondial de Fotbal în Qatar a provocat dezbateri în spațiul public în privința modului în care un petrostat a reușit să investească masiv în infrastructura sportivă pentru a oferi lumii un spectacol epatant.

Sociologul clujean Vasile Dîncu oferă Qatarul drept exemplu pentru români, semnalând forța oamenilor care vor să fie conectați la competiții de nivel modial, care aduce cu sine și o schimbare culturală. Însă visul poate fi realizat dacă există un proiect de țară, arată profesorul Vasile Dîncu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Qatar este un exemplu poate chiar și pentru noi, românii; poate că nu trebuie să acceptăm ideea că suntem prizonieri ai istoriei. Totul este să vrei, să ai oameni, dar să ai și un proiect. Dacă proiectul este mai slab, este posibil să fie salvat de oameni, dar dacă nu ai nici proiect, iar oamenii de stat sunt slabi, atunci ești chiar condamnat”, arată sociologul clujean.

„Respect, Qatar!”

„QATAR. Sărbătoarea fotbalului și festivalul ospitalității

Se vorbește foarte mult, în zilele acestea, despre corupția unor politicieni europeni în raport cu politicile de influențare qatareze. Pentru cei care au ajuns în Qatar la Campionatul Mondial de Fotbal poate părea ușor nedrept ca dezbaterea publică din jurul acestui eveniment să fie monopolizată de aspectele negative care au fost descoperite în legătură cu organizarea celui mai important eveniment fotbalistic din ultimii ani. Și asta nu pentru că ar fi de tolerat corupția, ea trebuie pedepsită de cei cu responsabilități în acest domeniu, dar și de instituțiile europene care, poate, au nevoie de proceduri interne mai ferme pentru transparență și responsabilitate, ci pentru că cei care au ajuns aici văd că această țară arată o realitate copleșitoare.

Qatarul realizează o organizare apropiată de perfecțiune pentru o competiție mondială într-un sport în care țara nu are tradiție, dar pe care a organizat-o cu o precizie de metronom. Suporterii nu sunt înghesuiți ca vitele în țarcuri, așa cum se întâmpla uneori la competiții internaționale, ci sunt tratați cu respect și li se oferă toate condițiile.

Lecția Qatarului pentru români/captură foto Vasile Dîncu Facebook.com

Planurile de mobilitate de la și înspre stadioane sunt realizate cu o infrastructură imensă, greu de găsit în altă parte. Fotbalul este celebrat pe toate suprafețele publice disponibile, toată țara a devenit un uriaș fan zone. Pentru acest eveniment s-au construit cartiere întregi, bulevarde care încă miros a șantier și infrastructuri pentru sport conexe care sigur vor furniza și campioni din Qatar. Lângă stadioane sunt bazine olimpice sau săli de sport cum nu se găsesc nicăieri în lume.

Poate că o parte dintre aceste lucrări au fost realizate pentru branding internațional, dar partea cea mai importantă ține, cred eu, și de o profundă schimbare culturală. Este vorba despre încurajarea oamenilor să facă sport. Qatarezii vor sa depășească o tradiție austeră și veche, cuplând poporul la cele mai noi bătălii dintre națiuni și competiție cu celelalte țări din golf.

Când am plecat spre această țară, pe care nu o vizitasem până acum, am avut ceva emoții legate de lipsa de experiență în a gestiona zbuciumul pasionaților de sportul ”rege”. În scurt timp am avut sentimentul că totul se învață, că poți să arzi etape.

Din această perspectivă, Qatar este un exemplu poate chiar și pentru noi, românii; poate că nu trebuie să acceptăm ideea că suntem prizonieri ai istoriei. Totul este să vrei, să ai oameni, dar să ai și un proiect. Dacă proiectul este mai slab, este posibil să fie salvat de oameni, dar dacă nu ai nici proiect, iar oamenii de stat sunt slabi, atunci ești chiar condamnat.

Qatarul este un exemplu pentru modalitățile în care poți să te proiectezi, ca țară, în viitor. Cu curaj, forța și decizie. Echipa de fotbal a acestei țări nu a câștigat niciun meci la World Cup 2022, dar țara lor a câștigat imens.

Respect, Qatar!”, notează Vasile Dîncu.

De altfel, fostul ministru al Apărării Naționale din România, Vasile Dîncu, spune că a călătorit în Qatar determinat de pasiunea pentru sportul rege.

