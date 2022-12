Alex Chipciu a răbufnit și aruncat cu săgeți în colegii săi după meciul cu Sepsi: „M-au înjurat de m-au rupt”

„U” Cluj a pierdut meciul contra Sepsi Sfântu Gheorghe, scor final 2-1. Alex Chipciu a răbufnit la finalul partidei și a aruncat cu săgeți în colegii săi.

Alex Chipciu a răbufnit la finalul partidei și a aruncat cu săgeți în colegii săi/ Foto: captură ecran video digisport.ro

„U” Cluj a pierdut meciul cu Sepsi, scor 2-1 (1-0), în etapa a 21-a a Superligii.

Jucătorul de la „U” Cluj, Alexandru Chipciu, a răbufnit la finalul partidei și în timpul flash-interviului a început să arunce cu săgeți în toată lumea, inclusiv în colegii săi de echipă.

„Nu suntem maturi”

Chipciu a acuzat maniera de arbitraj a lui Iulian Dima și a fost vizibil deranjat de scandările xenofobe care s-au auzit de-a lungul partidei.

„Din păcate, înfrângere. Vine greu acest rezultat, vă dați seama. Eu, personal, sunt distrus după o nouă înfrângere și pentru că nu ne batem cum ar trebui, să fim războinici pe teren. Ăsta e fotbalul, per total, cred am avut mai multe ocazii decât Sepsi, dar ne-au bătut.

Ok, au avut 2-0, s-au relaxat probabil. Sunt foarte dezamăgit și nu pot să gândesc nimic acum. Nu-mi certam colegii să creăm ocazii, ci m-a deranjat faptul că nu am avut atitudine, nu suntem maturi... E 1-2, suntem pe adversar și facem 7 mii de faulturi, ca arbitrul să stea 700 de ore să dea explicații la jucători.

Nu înțeleg un lucru: ești arbitru, poți să greșești sau nu, bă, dar dacă e fault, nu mai da explicații la jucători! Am făcut 2-1 și am jucat trei minute a doua repriză. Lasă-ne! Vrem să jucăm fotbal, nu ne explica nouă de ce ai dat și de ce nu ai dat, vrăjeli din astea vechi. De asta eram supărat.

Voiam să mă bat când am venit aici! Fotbalistic vorbind, dar din păcate am luat bătaie. Nu e vina colegilor. Am avut ocazii, dar nu am făcut-o și am luat gol la fază fixă. E mult mai greu la retrogradare decât când te bați sus. Dacă nu o să ne dorim să ne batem, la anul vom juca la matineu.

Ne-a spus că dacă o să mai fie scandări, o să oprească meciul. Foarte bine că nu a făcut-o, îl felicit, pentru că la un moment dat s-au oprit și suporterii. Nu sunt niște scandări normale, dar pe de altă parte, pe câte stadioane am jucat și am fost înjurat de familie, de copii, în Giulești, a oprit cineva vreodată meciul? Acum suntem cei mai sensibili. Într-adevăr, nu e normal, dar le înțeleg și lor frustrarea. Suporterii adverși au fost cei mai cuminți? M-au înjurat de m-au rupt!”, a transmis Chipciu pentru digisport.ro

