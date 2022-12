Un fost fotbalist al CFR-ului a dezvăluit cea mai mare dezamăgire a sa: „Am început să beau! Mi-am înecat supărarea în alcool”

Fostul atacant al CFR-ului, Cristian Bud, a dezvăluit cel mai negru episod din cariera sa, petrecut la CFR, și cum făcut față tristeții cu ajutorul alcoolui.

Cristi Bud în cadrul podcast-ului Victory Extra Time/FOTO: captură ecran Victory Extra Time - Youtube

Cristi Bud este dublu campion cu gruparea din Gruia, evoluând pentru „feroviari” în două perioade, în 2010 și în 2019. Acesta este încă un mare susținător al clubului, însă crede că nu a fost apreciat destul în perioada când a evoluat pentru CFR.

„Sunt fan CFR, deşi nu m-au apreciat niciodată. Nu am fost apreciat. Poate pentru că n-am fost străin, sau n-am avut pe nimeni în spate. În afară de suporteri, care mă apreciau, nu pot să zic că cei din conducere m-au apreciat vreodată la adevărata mea valoare”, a spus Bud pentru podcast-ul Victory Extra Time.

Fotbalistul a împărtășit și cea mai mare dezamăgire din cariera sa sportivă și cum a făcut față cu ajutorul alcoolului.

„Cea mai mare dezamăgire din fotbal a fost episodul cu Champions League, când nu am prins lotul.

Golurile mele, 4-5, au fost decisive în câştigarea campionatului. A venit şi ultima zi când s-a facut lista. Mandorlini era antrenor, dar antrenorul pe atunci nu prea avea el ultimul cuvânt.

Ţin minte momentul, eram pe drum, aveam meci. Am mers acasa la Baia Mare şi eram pe drum când cineva mi-a dat vestea: «nu ești nici pe listă».

Am zis că nu are cum, m-am oprit şi am început să plâng. Atunci cred ca am avut două luni foarte grele. Am început si cu alcoolul, deşi eu nu prea… Mai beam dupa meciuri, dar am avut două luni cumplite. Mi-am înecat supărarea în alcool.

De atunci mi s-a pus eticheta că beau mult, ca sunt beţiv. Mai beau o bere două, dar doar dupa meci. Tării, eu nu. Sunt din Baia Mare, dar pălinca nu îmi place deloc.

Beam cred că în fiecare zi. La 2-3 zile. Câte sticle? Eu nu beam tărie, dar atunci beam şi tărie, să mă îmbat cât mai repede”, mai declarat Cristi Bud.

