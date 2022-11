Dan Petrescu dezvăluie diferențele dintre perioada de antrenorat și cea de jucător: „Am făcut mai mulți bani ca tehnician”

Dan Petrescu a dezvăluit recent diferențele dintre perioada când era jucător a lui Chelsea și al echipei naționale față de perioada actuală de antrenor.

Dan Petrescu în cadrul interviului acordat GSP/FOTO: Captură ecran gsp.ro

Managerul celor de la CFR spune că în total a fost mai bine plătit în perioada de antrenor, comparativ cu cea de jucător.

„Pentru România sunt foarte bine plătit! A fost o perioadă când am avut un salariu mai mare la CFR, dar atunci s-au produs și foarte mulți bani din Europa.

Ce mi-e clar e că mai mulți bani am făcut ca antrenor. Ca jucător n-am avut contracte mari.

Erau jucători la Chelsea care câștigau și trei, patru milioane, iar eu am luat maximum 800.000! Dar niciodată n-am avut problema asta pentru că mă simțeam așa bine acolo. Ca antrenor mi-am dat seama că am greșit ca jucător, gândindu-mă la mine și la familie”, a declarat Dan Petrescu pentru gsp.ro.

Antrenorul anului conform GSP este mai mândru de perioada petrecută în Anglia și la echipa națională decât cea petrecută ca și antrenor. Bursucul are în CV realizări mai importante în perioada când era în teren, spunând că nu crede va mai avea ocazia de a ajunge în acele situații.

„Ca jucător am avut rezultate pe care nu le voi avea ca antrenor! Să joc două Mondiale, să dau gol la ambele... Să ajung în finala Champions League, să câștig Cupa Cupelor, să câștig Cupa Angliei. Unde să le fac eu ca antrenor? Deci, consider că am fost mai bun ca jucător”.

Antrenorul celor de la CFR a fost ales în primul unsprezece al celor mai buni străini a primului deceniu de Premier League.

Echipa străinilor în primul deceniu de Premier League:

Schmeichel - Dan Petrescu, Stam, Desailly, Irwin - Ljunberg, Vieira, Roy Keane, Giggs - Cantona, Thierry Henry

Întrebat de modul în care se antrenează jucătorii din România, bursucul este dezamăgit de lipsa de interes și de muncă a fotbaliștilor din Superliga.

„Eu nu plecam la ora 12:00 de la stadion, cum pleacă ăștia în România. Le-am spus jucătorilor: «Veniți dimineața cu o oră înainte, o oră în sală, mergeți la masă, apoi acasă și vă culcați. Dacă vreți să faceți fotbal de performanță!». Unii văd fotbalul de performanță în România cu o oră la antrenament, duș și apoi acasă. Prea puțin! Nu poți să păcălești fotbalul cu două, trei ore la muncă. În opinia mea e prea puțin”, a adăugat Petrescu.

