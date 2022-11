Boc, după ce CFR s-a calificat în primăvara europeană: „E o victorie extraordinară a României, o bucurie a Clujului”

CFR Cluj s-a calificat în primăvara europeană, după meciul cu Ballkani. Primarul Emil Boc spune că această reușită este o „victorie extraordinară pentru România” și o „bucurie a Clujului”.

CFR Cluj, calificată în primăvara europeană / Foto: Facebook - CFR Cluj

CFR Cluj a jucat meciul cel mai important al sezonului în cupele europene. În confruntarea cu echipa kosovară Ballkani, echipa lui Dan Petrescu a câștigat cu 1-0 și a obținut calificarea în şaisprezecimile Conference League.

Emil Boc a vorbit despre această reușită. A spus că se bucură de faptul că România are o echipă în primăvara europeană și în special pentru că este de la Cluj:

„E o victorie extraordinară a României, o bucurie a Clujului. Am mai spus-o, sunt clujenii noștri. Când suntem noi aici între noi ne împărțim în tabere, jucăm U cu CFR, dar când e vorba de Cluj cred că toți trebuie să fim de aceeași parte a baricadei. Mă bucur să văd că România are o echipă în primăvara europeană, deși acum primăvara s-a transpus în februarie, și ducem România undeva să fie prezentă în Cupele de acolo. Mă uitam la Marea Britanie care are 7 echipe în primăvara europeană, noi avem una. Mai avem mult de treabă, dar cel mai bine este că este de la Cluj.

Sportul este un mod de viață și un mod de a învăța în viață. Mi-a plăcut foarte mult gestul suporterilor CFR de al aplauda pe Deac după ce a ratat de două ori acel penalty. Alții s-ar fi străduit să huiduie, să facă tot felul de lucruri... NU! Ai stat alături de jucătorul tău pentru că, până la urmă, Deac cred că este cel mai bun din istoria CFR-ului. Ai stat alături de căpitanul echipei, ai stat alături de echipă în moment dificil și iată că ai câștigat. Asta înseamnă sport. Acesta este sportul pe care vreau să-l simțim cu toții - fairplay-ul care trebuie să ne definească. Și să învățăm din sport ce putem face și în viață în rest”, a declarat Boc în cadrul unei emisiuni radio.

„Eu mă bucur că la Cluj avem această șansă de a avea două echipe în Liga Națională, de a avea o echipă clujeană în primăvara europeană. Astăzi este CFR-ul, peste ani va fi U Cluj. Asta e viața și la Cluj sunt convins că vom avea în continuare o asemenea performanță”, a mai spus Boc.

