Victorii surprinzătoare în primul tur al Transylvania Open WTA250. Ucraineanca Dayana Yastremska a fost surpriza zilei

Prima zi a meciurilor de pe tabloul principal de simplu nu a fost nici ea lipsită de meciuri spectaculoase. Surpriza zilei a fost Dayana Yastremska (Ucraina) care a salvat două mingi de meci și a revenit de la 2-5 în setul decisiv, câștigând un meci superb cu Tamara Korpatsch.

Jucătoarea de tenis din Ucraina, Dayana Yastremska/ Foto: Transylvania Open

Prima zi a meciurilor de pe tabloul principal de simplu nu a fost nici ea lipsită de meciuri spectaculoase. Ysaline Bonaventure a câștigat primul meci al turneului jucat împotriva Varvarei Gracheva, într-o partidă echilibrată: 7-5, 7-5. Anna Blinkova a reușit o victorie categorică în cel de-al doilea meci al zilei de pe Terenul Central, în meciul cu Anastasia Zakharova. Anna Bondar a câștigat și ea meciul cu Elina Avanesyan.

Surpriza zilei a fost Dayana Yastremska (Ucraina) care a salvat două mingi de meci și a revenit de la 2-5 în setul decisiv, câștigând un meci superb cu Tamara Korpatsch. Meciul s-a încheiat cu scorul de 6-3, 4-6, 7-5 pentru Yastremska (22 de ani), după două ore și 15 minute.

„Cred că e prima mea victorie în ultimele opt turnee, sunt foarte bucuroasă. Nici n-am realizat că ea a avut două mingi de meci. Aceasta nu a fost însă o zi ușoară pentru mine, pentru că am văzut știrile de dimineață (n.a. câteva rachete rusești au lovit două orașe importante din Ucraina). Am intrat pe teren afectată, dar îmi place să joc aici, în România, pentru că în România am venit când războiul din Ucraina a început. Iar voi (n.a. românii) m-ați ajutat și m-ați sprijinit – vă mulțumesc pentru asta!”, a spus Dayana Yastremska, la interviul de pe teren cu Horia Tecău.

Ana Bogdan a pierdut în fața jucătoarei din Germania, Jule Niemeier, după un prim set strâns. Jasmine Paolini a reușit să întoarcă ultimul meci al zilei în favoarea ei și a câștigat în fața Martei Kostyuk.

La dublu s-a remarcat echipa formată din Monica Niculescu și Harriet Dart (Marea Britanie) care a câștigat duelul contra echipei formate din Gabi Ruse și Jaqueline Cristian (6-4, 5-7, 10-5). Irina Bara și Ekaterine Gorgodze, câștigătoarele probei de dublu la prima ediție Transylvania Open, au fost eliminate însă în primul tur de perechea Rakhimova/Sizikov.

Turneul de tenis Transylvania Open WTA250 se desfășoară în perioada 8-16 octombrie, pe hard, în sala polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca. 32 de jucătoare concurează la simplu și 16 echipe la dublu. În joc au fost puse 280 de puncte WTA și premii în valoare de 251.750 de dolari.

CITEȘTE ȘI: