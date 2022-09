U-BT Cluj-Lavrio Megabolt 84-80. Campioana României, victorie în ultimul meci amical din Grecia

Campioana României la baschet masculin, U-Banca Transilvania Cluj, a încheiat marţi meciurile amicale din Grecia, cu o victorie, în faţa echipei Lavrio Megabolt

Campioana României la baschet masculin, U-Banca Transilvania Cluj, a încheiat marţi meciurile amicale din Grecia, cu o victorie, în faţa echipei Lavrio Megabolt/ FOTO: Facebook - U-BT Cluj-Napoca

U-Banca Transilvania a întors scorul într-o manieră spectaculoasă în meciul cu Lavrio Megabolt, încheiat la scorul de 84-80. Astfel, trupa condusă de Mihai Silvășan a bifat o ultimă victorie în seria jocurilor de verificare.

Elenii i-au condus cu 23-14 și au beneficiat de un ecart de 13 puncte la pauză, 48-35. Formația clujeană a continuat însă lupta, iar jucătorii au strâns rândurile în defensivă odată cu revenirea de la cabine.

Victorie pentru U-BT Cluj în Grecia

Clujenii au jucat un baschet precis și au punctat cu precizie, așa că am anulat un avantaj de 17 puncte al adversarilor.

Cu alte cuvinte, Richard și compania au pus umărul la un parțial de 14-0, preluând conducerea, 64-63. Mai apoi, U-Banca Transilvania a avut grijă de posesie și a închis încleștarea în notă pozitivă.

Din punct de vedere statistic, clujenii au izbutit 23/36 din interiorul semicercului, 9/24 de la mare distanță și 11/16 de la libere. Totodată, am reușit 34 de recuperări, 28 de pase decisive și 12 intercepții.

Andrija Stipanović a strâns 24 de puncte, 4 recuperări și o pasă decisivă, în vreme ce Patrick Richard a contribuit prin 16 puncte, 5 assist-uri și 3 recuperări. Jordan Taylor s-a evidențiat cu 14 puncte, 5 pase decisive și o recuperare. La rândul lor, Emanuel Cățe și Léo Meindl au strâns câte 8 puncte fiecare. În cele din urmă, toți baschetbaliștii au intrat pe teren.

Campionii României vor reveni la Cluj-Napoca și se vor pregăti pentru SuperCupa României, programată săptămâna viitoare, la Ploiești.

„A fost ultimul meci de pregătire, foarte intens, întâlnind o echipă bună și tânără din campionatul Greciei. Au mulți jucători americani cu potențial. Am început prost prima jumătate, am lăsat numeroase aruncări deschise și ei au marcat foarte bine de trei puncte. În partea a doua ne-am apărat mai agresiv și am arătat ce poate să facă această echipă. Am revenit în meci, am controlat situația pe final. Jucătorii au arătat o mare dăruire, ceea ce mă bucură. Până la urmă, am avut multe de învățat și de câștigat de pe urma turneului din Grecia. Nu vom mai avea meciuri amicale, ne așteaptă duelul din SuperCupa României. Sper să fim pregătiți și să punem mâna pe trofeu. Ne dorim să ne impunem în fiecare partidă”, a declarat antrenorul U-BT, Mihai Silvășan, la finalul partidei.

CITEȘTE ȘI: