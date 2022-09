Campion la 10 ani! Cum reușește un elev din Cluj să câștige medalii de aur pe bandă rulantă la tenis de masă

Are doar 10 ani și deja are în palmares mai multe medalii de aur la tenis de masă și nu dă semme că ar vrea să se oprească.

Micul campion împreună cu antrenorii

Învață la Liceul „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, are calificative „foarte bine” pe linie și în acest weekend participă la Campionatul European de Tenis de Masă U21 care se desfășoară zilele astea în Sala Polivalentă. Momentan e doar spectator/suporter la această competiție, asistând la adevărate lecții de tenis de masă predate pe viu de mari campioni.

Faceți cunoștință cu „micuțul” Alexandru Pop, campion și mare iubitor de tenis de masă.

Legitimat la CSM Cluj-Napoca, secția Tenis de Masă, sub îndrumarea antrenorilor Septimiu Șipoș și Vasile Trif, Alex practică acest sport încă de la vârsta de 6 ani.

Cum și-a descoperit această pasiune?

„La 5 ani a găsit două palete de-ale noastre într-un sertar și am început să ne jucăm în sufragerie, fără masă. Am cumpărat și o masă și jucam în garaj, însă, în scurt timp nu mai avea cu cine juca, depășind rapid nivelul nostru de joc. Ulterior, am mers la clubul CSM și de-atunci nu s-a despărțit de marea lui pasiune”, povestește mama lui Alexandru.

În acest an competițional Alex a dominat competițiile la categoria sa de vârstă Juniori III 8-10 ani, reușind astfel:

Locul I la Cupa României juniori III - 15 iunie - Buzău;

Locul I la Paleta de argint, individual - 19 iunie Buzău;

Locul I la Top 16 juniori III, 8-10 ani - 3 iulie Slatina;

Locul I la Campionatul Național de juniori III 8-10 ani din 9-11 septembrie Câmpulung, la simplu și la dublu

O reușită remarcabilă a fost Locul I la categorie superioară vârstei sale, 11-12 ani: Cupa României - 14 iunie Buzău.

Mai mult, în perioada 26-28 august a participat cu Lotul Național la Eurominichamps U11 în Strasbourg, unde s-a clasat pe locul 21 din 95 de participanți.

Cum arată o zi din viața micului campion

„Alex este elev în clasa a IV-a la Liceul Avram Iancu din Cluj-Napoca. Se împacă bine și cu școala și cu antrenamentele, cu o bună organizare a timpului. Dimineața antrenament, de la 12 la școală, și după masa rămâne timp și pentru odihnă, teme, joacă. A terminat cu FB (foarte bine – n.r) pe linie. Noi, părinții, am fost primii lui susținători, de la bun început. Avem și sprijinul și susținerea clubului. Pentru Alex e o mare bucurie și plăcere să practice tenisul de masă; când e cu paleta în mână, uită de trecerea timpului și nu s-ar da dus din sală. Am fost mereu alături de el și l-am însoțit în majoritatea competițiilor, bucurându-ne de plăcerea cu care joacă”, a mai precizat mama băiatului.

Unde se visează Alex

„Obiectivul meu este să joc cât de bine pot și să ajung cât mai sus”, a spus micul campion pentru monitorulcj.ro.

Acesta ne-a dezvăluit și preferații lui din sport: sportivul de tenis de masă preferat este Ma Long, iar la tenis de câmp, Nadal.

CITEȘTE ȘI: