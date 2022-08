„U” luptă pentru prima victorie în Superligă cu Petrolul. Nu pe Cluj Arena, ci la Mediaş!

„U” este în continuare în căutarea primului succes în Superligă, iar prima șansă va fi vineri, de la ora 19:00, atunci când „studenții” vor juca la Mediaș împotriva celor de la Petrolul Ploiești, în meciul de deschidere al rundei cu numărul patru.

Situația la zi în Superligă

Aceasta este prima întâlnire directă între două echipe care au promovat la finele sezonului trecut. În acest moment, „U” este pe poziția a 13-a în clasament, cu două puncte, în timp ce ploieștenii se situează pe locul al 15-lea, cu un singur punct obținut în remiza de pe teren propriu cu Sepsi OSK. În celelalte două partide, „galben-albaștrii” au pierdut cu FC Voluntari (0-1) și cu UTA Arad (0-2).

Ultimele cinci întâlniri directe

Situația ultimelor cinci întâniri directe este echilibrată, cu două victorii ale Universității (4-0 pe 20 septembrie 2019; 3-1 pe 26 aprilie 2022), două succese ale „lupilor galbeni” (2-1 pe 28 martie 2021; 1-0 pe 7 decembrie 2021) și o remiză (0-0 pe 19 martie 2022).

Ultimul duel direct pe prima scenă a fotbalului românesc a avut loc pe 9 mai 2015, atunci când Petrolul s-a impus cu 1-0 pe teren propriu.

Stadionul „Gaz Metan” cu noroc pentru „studenți” împotriva Petrolului

Cele două echipe au mai jucat o singură dată pe Stadionul „Gaz Metan” din Mediaș. Pe 20 august 2011, cele două echipe se duelau într-un meci din etapa a patra a Ligii 1, însă acea partidă a rămas întipărit în memoria tuturor ”U”-iștilor nu doar din prisma rezultatului, ci și datorită imaginilor emblematice cu suporterii care au arătat ce înseamnă dragostea pentru Simbol și au fost alături de echipă pe dealurile din spatele Stadionului „Gaz Metan”, terenul fiind suspendat pentru acel joc.

Spectacol a fost și pe teren, cu goluri frumiase și o victorie obținută la ultima fază. În minutul 15, Niculescu a deschis scorul superb dintr-o lovitură liberă de la 23 de metri, însă ploieștenii au întors rezultatul până la pauză. Cu un om în plus teren, ”U” a revenit prin Boștină care a marcat la capătul unei acțiuni cursive, iar Tony a adus fericirea și cele trei puncte cu o reușită venită la ultima fază.

Erik Lincar, despre meciul de vineri

Erik Lincar a prefațat partida de vineri: „Ne reîntâlnim cu Petrolul după jocurile de la Liga a II-a, care au fost foarte echilibrate. Să zic așa, un plus am avut noi în momentul în care am reușit să câștigăm pe Cluj Arena, dar întâlnim o echipă foarte puternică, mai ales pe faza defensivă, o echipă care se apără cu cinci fundași, un sistem ultra-defensiv. E o echipă care a profitat la maxim de fazele fixe cu Sepsi OSK. Așa am luat și noi gol la Ploiești când am pierdut cu 1-0 în campionatul regular. Ne așteaptă un joc complicat, un joc în care trebuie să găsim soluții, un joc în care trebuie să fim mai inspirați în fața porții.”

Antrenorul Universității a vorbit despre rezultatele din primele trei etape: „După jocul pe care l-am prestat în aceste trei etape, meritam să avem mult mai multe puncte, dar în jocurile de fotbal sunt momente, iar dacă nu profiți de ele, tot timpul fotbalul poate să îți ofere multe surprize până la ultimul fluier al arbitrului. Nu am fost niciodată adeptul spectacolului, dar am fost foarte mulțumit de echipa mea, care și-a creat în fiecare joc trei, patru ocazii mari de a marca. Păcat că nu am avut eficiență și nu am fost mai pragmatici, deși am întâlnit în primele trei etape echipe din zona play-off-ului din sezonul trecut".

