„Șepcile Roșii” caută prima victorie. FC Argeș – „U”, un duel cu 61 de ani de istorie

„U” este în căutarea primei victorii în Superligă, iar după două dueluri tari cu FCSB și CS Universitatea Craiova, pentru „studenți” urmează o deplasare pe terenul celor de la FC Argeș, echipă care s-a clasat la finalul sezonului trecut pe poziția a cincea.

Partida de pe Stadionul „Nicolae Dobrin” va avea loc pe 29 iulie, de la ora 18:30.

Începutul duelurilor dintre „U” și FC Argeș

Duelul dintre „U” și FC Argeș are în spate o mare semnificație istorică. Prima întâlnire dintre cele două echipe a avut loc pe 26 noiembrie 1961, când Știința Cluj (n.n. numele Universității Cluj în acea perioadă) reușea să se impună cu 2-1 în deplasare la Dinamo Pitești (n.n primul nume al actualei FC Argeș). În returul acelui campionat, „U” câștiga fără emoții cu 5-1 la Cluj, acea partidă de pe 1 iulie 1962 consemnând debutul marelui Nicolae Dobrin, cel mai tânăr debutant din campionatul național al țării, potrivit site-ului oficial al „U" Cluj.

Cupa României din 1965

După trei ani de la acel meci de la Cluj, cele două echipe se întâlneau în ultimul act al Cupei României. Pe 11 iulie 1965, Câmpeanu, Ivansuc, Moguț antrenați de Andrei Sepci se duelau pe „Republicii” cu Dobrin și echipa lui. Golurile înscrise de Câmpeanu și Ivansuc „netezeau drumul cupei spre Someș, după cum spunea și crainicul televiziunii publice, iar în final „studenții” puneau pentru prima și singura dată până acum șapca pe Cupă.

Ultimele întâlniri directe

Întorcându-ne în prezent, ultimele cinci dueluri dintre cele două formații arată un palmares favorabil piteștenilor, care s-au impus în două meciuri din liga secundă cu 2-1 (17 septembrie 2018) și 1-0 (17 august 2019). Celelalte trei dueluri s-au încheiat la egalitate: 1-1 (29 mai 2010), 0-0 (24 martie 2019), 1-1 (21 februarie 2020).

Ultima victorie a Universității în fața Argeșului a fost obținută pe 21 noiembrie 2009. „Studenții” se impuneau cu 2-0 la „Clujana” într-un joc din Divizia B.

FC Argeș a început această ediție din Superligă cu o victorie, 2-0, cu UTA Arad, ambele goluri fiind marcate de Dorian Bertrand. În a doua etapă, alb-violeții au jucat la Sepsi OSK, unde au pierdut cu 4-0.

Gabriel Giurgiu și Martin Remacle, despre meciul de vineri

Partida de vineri a fost prefațată de managerul sportiv Gabriel Giurgiu.

„Suntem înaintea jocului cu FC Argeș, o echipă imporantă a campionatului, având în vedere că anul trecut a terminat pe locul 6, a jucat în play-off. Are în componență jucători care au calitate și pot face diferența în timpul jocului. Chiar dacă vin după o înfrângere la o diferență destul de mare, uitându-mă la joc, mi s-a părut că diferența de scor este destul de mare față de realitatea din teren. Noi venim după două jocuri, contra unor echipe foarte bune ale campionatului, care s-au luptat anul trecut pentru titlu. Am făcut meciuri destul de bune, arătând o agresivitate și o atitudine foarte bună, ceea ce ar trebui să continue la noi, pentru că doar așa putem scoate puncte și putem să aducem și lumea la stadion și să fim mulțumiți din toate punctele de vedere.”

Managerul sportiv al clubului a vorbit și despre eventualele întăriri care pot sosi pe Cluj Arena: „Raul Rusescu a venit după meci la vestiare pentru a-și saluta foștii colegi alături de care a jucat înainte la FCSB sau la alte echipe. Nu am avut nicio discuție legată de venirea lui aici. Legat de noi achiziții, ne uităm și suntem în discuții, însă nu este nimic concretizat. Sunt jucători și din Liga 1, dar și din afară pe care îi urmărim.”

Mijlocașul Martin Remacle a vorbit despre jocul din etapa a treia a Superligii: „Nu va fi un meci ușor. După înfrângerea cu Sepsi, vor dori un rezultat mai bun. Știu câțiva jucători de acolo. Au făcut câteva transferuri din Franța. În fiecare an se luptă pentru play-off. Sunt de doi ani în România. În primul an au fost pe locul șapte, iar anul trecut pe locul 5. FC Argeș e timpul în cursa pentru play-off, deci nu va fi un meci ușor, dar noi suntem ”U” Cluj. Mergem acolo să câștigăm și să ne întoarcem cu toate punctele acasă.”

Jucătorul belgian a spus câteva cuvinte și despre parcursul echipei în primele două etape: „Luăm totul pas cu pas. Nu contează cu cine jucăm, pentru că fiecare meci începe de la 0-0, deci nu putem spune că știm ce se va întâmpla pe parcursul jocului. Noi încercăm să dăm totul, să fim agresivi pe teren, acesta este stilul nostru, însă din păcate în aceste meciuri am luat doar două puncte. Dacă cineva ne-ar fi zis la începutul campionatului că vom obține două puncte împotriva acestor echipe, cred că am fi fost împăcați, însă văzând cum am jucat cred că putem fi puțin dezamăgiți, dar acesta e fotbalul și trebuie să privim înainte. Ne concentrăm la meciul de la Pitești și mergem cu gândul de a lua trei puncte”. Acesta a vorbit și despre suporteri: „La meciul cu Dinamo a fost incredibil să joc cu 20.000 de oameni pe stadion, dar și la Mediaș suntem foarte fericiți că au venit. Ne-au împins de la spate. Din punctul meu de vedere, când ai asemenea suporteri în spate, te transformi pe teren. Pentru mine e minunat să joc în fața acestor suporteri”.

