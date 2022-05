Becali acuză o înțelegere între CFR Cluj și FC Argeș: „Hai, bă, bagă 4 jucători tineri”

Gigi Becali a fost vizibil nemulțumit de rezultatul partidei FC Argeș – CFR Cluj 0-6, din etapa a 8-a din play-off.

Becali acuză o înțelegere între CFR Cluj și FC Argeș. FOTO: Captură TV





CFR Cluj s-a impus cu 6-0 în fața celor de la FC Argeș în weekend, într-un meci pe care elevii antrenați de Dan Petrescu l-au dominat categoric. „Vișinii” au profitat de faptul că FC Argeș nu are obiectiv în play-off și se pregătește de returul cu FC Voluntari din semifinalele Cupei României.

La meciul cu CFR Cluj, Andrei Prepeliță i-a odihnit pe Latovlevici, Turda, Tofan, Șerban, Colli sau Tănase. Atitudinea piteștenilor nu a fost deloc pe placul lui Gigi Becali, cel care a aruncat cuvinte grele la adresa argeșenilor.

„Nu se mai cumpără meciuri. Există doar înțelegeri ca la Pitești: «Hai, bă, bagă 4 jucători tineri, că așa trebuie să fie!»”, a spus Becali la ProArena.

Finanțatorul celor de la FCSB a mai adăugat că nu se teme de un posibil meci aranjat între CS U Craiova și CFR Cluj.

„Dacă Craiova nu prinde finala Cupei, am pretenția să joace toți jucătorii contra CFR-ului. Dacă prinde finala, Rotaru o să spună «Eu vreau să iau Cupa pentru mine. Tu vrei să iau campionatul pentru tine? Trebuia ca până acum să te trezești». Am vorbit cu el. I-am zis «Eu am făcut-o o dată, tu ai făcut-o o dată. Hai să nu mai facem». Asta am vorbit. Dacă joacă în finală, nu ai cum să-i spui ceva. Dar are jucători. Dacă bagă copiii de 16 ani, nu e în regulă. Dar îi are pe Mateiu, pe Bic, pe Nistor. Are jucători. Și nu există să se dea la o parte.”, a spus Becali.

Duminică, de la ora 21:30, stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” va fi gazda meciului CFR Cluj – Universitatea Craiova. Echipa antrenată de Dan Petrescu are nevoie de un succes pentru a nu depinde de alte rezultate în lupta directă cu FCSB.

