FCSB, despre Universitatea Cluj: „Jucăm cu o echipă nou promovată, suntem optimiști”

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că el şi jucătorii sunt încrezători înaintea debutului în noul sezon şi a precizat că doreşte să înceapă SuperLiga cu o victorie în partida cu Universitatea Cluj.

FCSB este vicecampioana României, în timp ce Universitatea Cluj a revenit în prima ligă după barajul cu Dinamo (2-0 și 1-1).

FCSB și Universitatea Cluj s-au înfruntat ultima dată în octombrie 2019, în Cupa României, când „roș-albaștrii” s-au impus cu 1-0, în optimile de finală.

„Suntem optimişti şi încrezători înaintea debutului de sezon. Sper să începem sezonul cu dreptul, cu o victorie. Chiar dacă jucăm cu o echipă nou promovată, aceasta s-a întărit foarte mult, a adus jucători cu experienţă în Liga I şi în străinătate. Pot să spun că ei chiar formează o echipă experimentată pentru acest nivel. Trebuie să tratăm meciul foarte serios şi să avem în minte doar victoria", a afirmat Petrea.

„Ce a fost sezonul trecut e deja istorie, am analizat ce nu a funcţionat. Noi în permanenţă ne perfecţionăm jocul pentru a elimina din greşelile făcute în trecut. Noi ne dorim acum titlul, avem în minte lucrul ăsta. Dar trebuie să luăm lucrurile pas cu pas pentru că e un campionat lung. E devreme de vorbit de aşa ceva, dar sigur că ne propunem să câştigăm campionatul. Grupele Conference League e obiectivul principal în momentul de faţă pentru că nu ne-am mai calificat de mult şi ar fi o performanţă pentru noi", a adăugat el.

Tehnicianul susţine că noua ediţie a SuperLigii va fi una mai puternică şi speră ca arbitrajul video să elimine suspiciunile.

„Noul sezon mi se pare unul interesant, au fost mişcări importante de jucători făcute de echipe. Au reapărut echipe de tradiţie în prima ligă şi prevăd o luptă interesantă la toate nivelurile SuperLigii. Sper ca arbitrajul video să fie benefic fotbalului. Poate aşa mai dispar din discuţii şi suspiciuni, aşa sper", a spus acesta.

Atacantul Andrei Dumiter s-a accidentat la un antrenament şi va fi indisponibil cel puţin două luni, a dezvăluit antrenorul.

„Vom vedea dacă mai aducem un atacant. Într-adevăr, zilele trecute la un antrenament Dumiter s-a accidentat destul de serios din câte se pare. S-a dovedit o problemă serioasă după efectuarea unui RMN. E scos din circuit cel puţin două luni. Sper să revină cât mai curând. Referitor la transferuri nu ştiu ce să zic acum, vom vedea", a precizat Anton Petrea.

Înaintea partidei de duminică, antrenorul „șepcilor roșii", Erik Lincar (43 de ani), a declarat că echipa lui trebuie să speculeze problemele din defensivă ale FCSB-ului.

„Nu am niciun fel de emoție. Pentru mine, până la urmă că antrenez la Liga a 3-a, Liga a 2-a sau Liga 1 e cam același lucru. E adevărat, calitatea adversarului este mult mai bună. Din acest motiv, am făcut și cele nouă transferuri până în acest moment. Omogenitatea celor de la Steaua (n.r. – FCSB) o știm foarte bine, pentru că ei deja de câțiva ani au jucători care joacă împreună. Singura lor zonă în care au tot încercat să schimbe și au căutat jucători au fost pe axul central, la fundași. Acolo chiar sunt curios să văd cu ce formulă vor începe, în rest nu cred că vor fi schimbări prea mari în primul “11”, față de ultimele jocuri amicale. De la echipa mea îmi doresc să fie foarte determinată, ambițioasă. Am făcut acest lucru de multe ori și mai ales în meciul de baraj cu Dinamo. Putem face față la nivelul Ligii 1 și îmi doresc un rezultat pozitiv. Avem câte doi jucători de valoare pe fiecare poziție, putem să facem schimbări.

Apărarea lor poate să fie unul dintre punctele deficitare. Nu pot să dau detalii despre analizele pe care le facem, pentru cî ne-am divulga toate atuurile. Au transferat trei jucători în apărare, dar Bouhenna este accidentat. Ar trebui să luăm măsuri speciale pentru vreo cinci jucători: Coman, Cordea, Tănase, Tavi Popescu, Olaru... sunt mulți jucători. Trebuie să fim cât mai compacți și să avem un randament cât mai bun ca grup. Dacă vom încerca individual, nu vom avea nicio șansă", a spus Erik Lincar, în cadrul unei conferințe de presă.

Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 21:30, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia Universitatea Cluj, într-o partidă contând pentru prima etapă a ediţiei 2022-2023 a SuperLigii.

