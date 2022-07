Turul Ciclist al Sibiului a revenit cu cea de-a 12 ediție. Ce s-a întâmplat în primele două zile?

Turul Ciclist al Sibiului a revenit cu cea de-a 12 ediție. Totalul premiilor se ridică la 18.484 euro, iar câştigătorul Turului Sibiului va primi suma de 2.336 euro, pentru primul loc în clasamentul final.

Turul Ciclist al Sibiului a revenit cu cea de-a 12 ediție/ Foto: mesageruldesibiu.ro

Turul Ciclist al Sibiului a revenit cu cea de-a 12 ediție. Evenimentul reunește la Sibiu 28 de echipe, iar o premieră pentru ediția de anul acesta este faptul că printre cele 28 de formații se numără șase de World Tour (BORA-hansgrohe, Israel-Premier Tech, Jumbo-Visma, Lotto Soudal, Astana Qazaqstan şi Cofidis), scrie mesageruldesibiu.ro

Cursa din acest an nu a mai avut startul din centrul Sibiului, așa cum ne obișnuisem.





Prologul, un contratimp individual de 2,3 km, s-a desfășurat în apropierea Muzeului Astra. La finalul acestuia titlul din prima zi a fost adjudecat de olandezul Tim Van Dijke de la echipa Jumbo Visma, el fiind urmat, pe locurile doi și trei de polonezul Marceli Boguslawski și estonianul Martin Laas. Rutierul olandez a reușit, de asemenea, să câștige și primul tricou galben din ediția de anul acesta, tricoul albastru, fiind primul in clasamentul pe puncte dar și tricoul alb cu buline, situându-se pe primul loc si in clasamentul U23. Andrei Cojanu de la Mentorise Elite Team CFX a reușit sa obțină cel mai bun timp dintre toți rutierii români, intrând astfel in posesia tricoului roșu.

Prima etapă, desfășurată duminică pe traseul Brezoi-Jina-Sibiu, cu o lungime totală de 206,9 km, a marcat, de asemenea, o premieră la acest eveniment. Pentru prima data de la debutul cursei, prima etapă a avut startul la Brezoi, întrecerea continuând pe Transalpina si finalizându-se la Muzeul Astra.

„A fost o etapă frumoasă”

Eduard Grosu a câștigat tricoul roșu, fiind primul rutier român ajuns la linia de finish a primei etape.

„A fost o etapă frumoasă! Din păcate câteva probleme în ultimii 300 de metri pentru mine, am rămas închis. Colegul meu, care trebuia să îmi lanseze sprintul a reușit să ajungă pe locul 3. Eu am reușit să ajung pe cinci, șase, cred. E ok! Sper să mă refac în ultima etapă și să urc pe podium”, a declarat Eduard Grosu la premiere.

În cadrul acestei etape au fost introduse două noi tricouri si anume tricoul verde pentru cel mai bun rutier în clasamentul sprinturilor intermediare și tricoul portocaliu pentru cel mai mare număr de kilometri în evadare, tricouri care au intrat în posesia lui Lukas Meiler (tricoul verde) respectiv riderului ceh Dominik Neuman (tricoul portocaliu).

Cursa continuă luni cu cea de-a doua etapă pe un traseu care însumează 179,4 km și care se desfășoară pe ruta Sibiu-Mediaș-Avrig având sosirea la Bâlea Lac.

Evenimentul se va încheia pe 5 iulie cu două semietape la finalul cărora o să aflăm câștigătorul turului din acest an, festivitatea de premiere urmând să aibă loc în Piața Mare din Sibiu.

Autor: Andrei Rachieru, Student Jurnalism Sibiu

