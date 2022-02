Ce pregătiri se fac în Cluj-Napoca pentru primirea refugiaților ucraineni? Peste 20 de asociații oferă ajutor

Primăria Cluj-Napoca și 25 de asociații/ONG-uri clujene își adună forțele pentru primirea refugiaților ucraineni. A fost creat „Grupul de sprijin pentru Ucraina”.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a anunțat că a constituit Grupul de sprijin pentru Ucraina, în contextul valului de refugiați veniți în România.

Peste 20 de asociații fac parte din acest grup și sunt pregătite să sară în ajutorul refugiaților.

„În urma întâlnirii online cu reprezentanți ai societății civile clujene - 20 de asociații și lista rămâne deschisă - am constituit Grupul de sprijin pentru Ucraina și o platformă de comunicare. Am mulțumit societății civile clujene, și implicit tuturor cetățenilor orașului nostru, pentru implicare, mobilizare și suport excepțional în gestionarea crizei umanitare din Ucraina.

Am subliniat faptul că, din nefericire, ne aflăm doar la începutul acestei crize și ne așteaptă un „maraton” de gestionat împreună. Trebuie să menținem entuziasmul tuturor în a se implica și susține acest demers umanitar”, a anunțat Emil Boc.

Condiții de cazare și diverse servicii pentru refugiați

Deși Primăria Cluj-Napoca nu a fost încă solicitată să intervină direct în criza refugiaților, municipiul este pregătit să-i primească pe ucraineni și să le ofere condiții bune de cazare și diverse servicii de care pot beneficia:

„Am precizat faptul că până în acest moment primăria nu a fost solicitată să intervină direct în gestionarea refugiaților ucraineni, intervențiile limitându-se la județele de graniță cu Ucraina. Am comunicat faptul că avem locuri de cazare și masă asigurate în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, Romania, Prefectura și Inspectoratul Județean pentru situații de urgență în hoteluri, pensiuni, tabere școlare și infrastructură sportivă, în funcție de solicitări instituționale.

În parteneriat cu societatea civilă am centralizat potențialul suport în materie de locuri de cazare, hrană, îmbrăcăminte, saltele, saci de dormit, medicamente, asistentă psihologică, servicii de traducere din limba ucraineană și consiliere juridică în materie de angajare și locuri de muncă. În funcție de solicitări, aceste disponibilități vor fi activate. De asemenea, am recomandat continuarea parteneriatelor cu Guvernul României, Instituția Prefectului - Județul Cluj și Inspectoratul pentru situații de urgență pentru forme de sprijin în afara municipiului Cluj-Napoca”, a transmis Emil Boc.

Tu cum poți să ajuți?

De asemenea, primarul a explicat că și cetățenii care vor să ajute o pot face dacă se adresează direct Primăriei Cluj-Napoca în acest sens sau asociațiilor/ONG-urilor din Grupul de sprijin:

„Cetățenii municipiului nostru care doresc sa sprijine în orice fel refugiații din Ucraina o pot face fie prin intermediul structurilor organizate și consacrate ale societății civile - inclusiv susținere financiară din partea mediului de afaceri - fie adresându-se direct Primăriei Municipiul Cluj-Napoca.

Felicit și mulțumesc încă o dată mediului asociativ clujean pentru implicare și sprijin, un model național și european de civism și profesionalism”, a adăugat Emil Boc.

Lista deschisă a Grupului de sprijin pentru Ucraina:

1. Un Singur Cluj

2. Terapia Cluj-Napoca

3. Beard Brothers

4. CERT Transilvania

5. PATRIR - Peace Action, Training and Research Institute of Romania

6. Jurnal de Bine- Voluntar

7. Asociația Hotelierilor Clujeni

8. Grand Hotel Napoca

9. Federația Tinerilor din Cluj

10. Clujul Civic

11. Cluj International Committee

12. Rotary Club 'Samvs' Cluj-Napoca

13. European Youth Cancer

14. Asociatia Little People Romania

15. Va Ajutam Din Cluj

16. AgroTransilvania Cluster

17. International Migration Office

18. Moldovan Carmangerie

19. Fundația Prison Fellowship Romania

20. LADO CLUJ

21. Organizația Patronală Horeca Cluj

22. O masă caldă

23. Zona Metropolitană Cluj

24. Sos Bambini - Romania

25. Asociația Ruscovan

