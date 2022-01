Fără educație sexuală, România rămâne țara cu cele mai multe mame minore din UE. Clujul are peste 400 mame sub 18 ani

În România educația sexuală lipsește cu desăvârșire în școli, iar numărul mamelor minore este cel mai mare din Uniunea Europeană. În Cluj, peste 400 de mame minore au fost înregistrate în 2019.

ONG-ul Declic a pus din nou punctul pe „i” referitor la necesitatea educației sexuale în școli, spunând că fără educație sexuală țara noastră va rămâne în continuare statul cu cele mai multe mame adolescente din Uniunea Europeană:

„Fără acces la educație sexuală nici măcar în școli, România rămâne țara cu cele mai multe mame minore din Uniunea Europeană. Dă și tu energie campaniei Declic, toți elevii au nevoie de educație sexuală”, a transmis organizația Declic.

De asemenea, Declic a arătat „unde suntem fără educație sexuală” în școli:

În România, peste 8600 de minore au devenit mame, între care 725 au născut înainte de vârsta de 15 ani, potrivit barometrului Eurostat 2018.

Între timp, în Danemarca, Slovenia și Luxemburg se înregistrează sub 50 de nașteri anual la mame sub 18 ani, iar în Finlanda, Danemarca și Olanda nicio fată sub 15 ani nu a devenit mamă în anul 2018. În aceste țări, educația sexuală nu lipsește.

Peste 400 de mame minore în Cluj, în 2019

Aproape un sfert din minorele care au născut în 2019 din Uniunea Europeană au fost înregistrate în România. Asta înseamnă un proces de 23%.

În Cluj, în același an, 430 de mame adolescente au fost înregistrate, aproximativ în mijlocul clasamentului din România.

Dintre 199.720 de nașteri înregistrate în urmă cu 3 ani, 749 au fost raportate la mame cu vârste sub 15 ani, iar 17.933 la mame cu vârste între 15 și 19 ani, potrivit celor mai recente date comunicate de Institutul Național de Statistică (INS) și a Hărții natalității în rândul mamelor adolescente a organizației Salvați Copiii.

Există cinci județe din România în care numărul de mame minore „a explodat” în 2019, trăgând un semnal de alarmă. Pe primul loc se situează județul Mureș cu 931 de mame minore, urmat de Dolj cu 838, Brașov cu 733 și Bacău cu 722 de adolescente care au născut în 2019.

În polul opus al clasamentului există alte cinci județe în care nașterile în rândul adolescentelor din România, în anul 2019, sunt mult mai reduse. Tulcea este județul cu cele mai puține cazuri de mame minore, înregistrând un număr de doar 187, foarte puțin față de județul Mureș. În Gorj au fost înregistrate 190 de cazuri de acest fel, în Caraș-Severin au fost raportate 209, în Mehedinți 234, iar în Brăila au fost înregistrate 248 de mame adolescente.

