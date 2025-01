Raze de speranță pentru tinerii dependenți de dializă. Cum tabăra de iarnă le-a readus zâmbetele. Ungureanu: „Au fost 9 zile intense”

45 de copii și tineri din toată țara care sunt dependenți de dializă au avut parte de o tabără de iarnă plină de surprize.

„Cei mai iubiți dintre pământeni” la munte | Foto: Emanuel Ungureanu - Facebook

Deputatul USR și membru în Comisia pentru Sănătate din Camera Deputaților, Emanuel Ungureanu, a organizat o tabără prin asociația sa clujeană Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru pentru 45 de copii și tineri din toată țara care sunt dependenți de dializă.

Timp de 9 zile, tinerii au avut parte de o serie de activități captivante și terapeutice, toate gândite pentru a le oferi un moment de respiro și pentru a le aduce un zâmbet pe chipuri. Programul a inclus ateliere de creație organizate în colaborare cu Asociația Derzelas, o vizită la Salina Turda, sesiuni de terapie asistată de animale împreună cu cei de la Dog Assist, seri de film, jocuri recreative și momentul mult așteptat al cadourilor de la Secret Santa.

Într-un interviu acordat monitorulcj.ro, Emanuel Ungureanu a vorbit despre experiența taberei și cât de important este ca acești tineri să primească iubire și să uite problemele de sănătate.

„Au fost 9 zile intense”

Potrivit deputatului, tabără nu a fost lipsită de peripeții, 2 dintre tineri ajungând la spital.

„Au fost 9 zile de tabără intense, am avut parte și de peripeții medicale. Din păcate am fost în urgențe cu 2 tineri. Unul a ajuns la Institutul Inimii cu puseu de hipertensiune și cu un tânăr cu pneumonie l-am internat la Spitalul de Boli Infecțioase. Am fost și pe la medici pentru evaluări deoarece acești tineri (participanții la tabără - n.red.) care fac dializă în 20 de centre și folosim perioada taberei nu doar pentru relaxare ci și pentru evaluări medicale. Au fost duși la cardiolog la Institutul Inimii și le mulțumesc conducerii și cadrelor medicale care s-au ocupat de ei, am fost la Institutul de Transplant și am organizat o viitoare nefrectomie bilaterală pentru unul dintre tineri a cărui rinichi sunt infectați și trebuie scoși ca să pregătim transplantul. Am fost la endocrinologie cu un alt tânăr. Cumva am fost și eficienți pe partea medicală și am reușit să reglăm niște lucruri pentru ei”, a declarat Emanuel Ungureanu.

„Cei mai iubiți dintre pământeni” au avut parte și de o excapadă relaxantă la Mărișel.

De asemenea, Emanuel Ungureanu a declarat că este extrem de bucuros că a reușit să asigure mare parte din bugetul pe anul acesta, temerea lui fiind că „ordonanța-trenuleț” i-ar fi afectat extrem de grav.

„Am avut o zi absolut fantastică la munte. Ne-am dus la o cabană care se numește Colț de Rai. Am luat masa acolo și abia ne-am despărțit unii de alții și cu dorința de a revedea cu toții în Delta Dunării. În 5 sau 8 iulie îi vom duce timp de 10 zile în Delta Dunării și vom combina cu Marea Neagră. Noi le mulțumim celor de la Iulius Mall care au asigurat 90% din suportul acestei tabere de iarnă. Pentru tabăra de toamnă, cea din afara României, avem deja suportul celor de la Terapia. Marea mea bucurie este că aproape 80% din bugetul pe anul acesta am reușit să îl strâng. Mi-a fost extrem de groază de ordonanța-trenuleț deoarece credeam că se vor restrânge sponsorizările pentru asociațiile cum este a mea. Îmi era frică că firmele nu vor mai putea să-i ajute anul acesta și m-am chinuit foarte tare pentru a asigura bugetul pe 6 luni care înseamnă bani pentru lemne de foc, medicamente și aceste trei tabere care le asigură tinerilor supraviețuirea emoțională de care au nevoie pentru a suporta tratamentul chinuitor”, a adăugat Ungureanu.

„Cei mai iubiți dintre pământeni” la munte | Foto: Emanuel Ungureanu - Facebook

Aproape 1.000 de euro, strânși la Zumbathonul Caritabil

Zeci de persoane au participat la Zumbathonul Caritabil din 11 ianuarie, iar din donații s-au strâns 2.660 de lei și 2.000 de lei de la sponsori care au virat banii în contul asociației.

„În cutie am strâns 2.660 de lei, iar prin sponsorizările colaterale s-au adunat încă 2.000 de lei. Avantajul prin aceste Zumbathoane pe lângă, starea de bine, este și partea că oamenii că vorbesc între ei și apar noi sponsori care vor să le ofere tinerilor o mână de ajutor”, a adăugat deputatul.

Zumbathon caritabil organizat în tabără | Foto: Emanuel Ungureanu

De asemenea, în ultima zi de tabără, tinerii au avut parte de o aniversare în care erau sărbătoriți cu toții.

Potrivit lui Emanuel Ungureanu esența acestui grup este coeziunea emoțională dintre ei.

„Faptul că ei se iubesc, se susțin unul pe celălalt este pastila de supraviețuire. Eu doar creez contextul în așa fel încât acest lucru să se întâmple. Convingerea mea este că ei erau de mult morți dacă nu exista această coeziune și suport emoțional vital”, a transmis Ungureanu.

Pacienții cu insuficiență renală, uciși lent de tratament

Din nefericire, tinerii cu insuficiență renală sunt uciși de tratamentul care le asigură supraviețuirea. Emanuel Ungureanu a declarat că a avut caz dureros în care două tinere a murit pe masa de dializă.

„Pacienții cu insuficiență renală sunt uciși lent de tratamentul care le asigură supraviețuirea. Acesta este paradoxul. Aparatul infernal de care depind ei la 48 de ore le scoate sângele din organism, îl curăță, dar viteza cu care se face acest proces le afectează foarte tare corpul. Timp de 4 ore o treime din sânge este scos. Din păcate acest proces a fost și mortal. În fiecare tabără comemorăm momentele fericite din tabără și ne aducem aminte cu frică că după tabăra de iarnă a murit Daniela Liteanu, după tabăra din vară a murit Nora, între cele două tabere a murit Gabi Miciu și Viorel Bora. Nora a murit acum 2 ani pe aparatul de dializă. A făcut stop cardio-respirator și Daniela Liteanu a murit acum 8 ani când a făcut atac vascular hemoragic pe aparatul de dializă. Avem spaimele noastre când merg la dializă, iar salutul lor este Să vă întoarceți sănătoși”, a încheiat Ungureanu.

