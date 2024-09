4.000 de clujeni, așteptați în weekend la Ziua Curățeniei Naționale. Evenimentul are loc în 198 de țări.

4.000 de clujeni sunt așteptați să participe, și în acest an, la campania națională de strângere a deșeurilor de Ziua Curăţeniei Naţionale. Evenimentul are loc în 198 de ţări.

4.000 de clujeni, așteptați în weekend la Ziua Curățeniei Naționale | Foto: Let's Do It, Romania! - Facebook

Ziua Curăţeniei Naţionale are loc pe 21 septembrie. Cu ocazia acestui eveniment, clujenii sunt aşteptaţi pe 21 septembrie, începând de la ora 9:00, să strângă deșeurile din natură și să petreacă o zi împreună cu oameni dornici să facă fapte bune.

Evenimentul implică 198 de țări și peste 19 milioane de voluntari care se mobilizează pentru o curățenie globală.

Potrivit Consiliului Judeţean Cluj, sunt aşteptaţi circa 4.000 de clujeni să strângă deşeuri din natură.

„Succesul înregistrat de-a lungul timpului de acest proiect, derulat la nivel mondial, se reflectă și în conduita cetățenilor față de mediul înconjurător. Prin intermediul acestuia au fost promovate comportamente responsabile și bune practici în ceea ce privește protejarea și conservarea naturii. Îndemn clujenii să dea dovadă, și de această dată, de implicare și spirit civic pentru a putea avea parte de un mediu curat și sănătos”, a declarat Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

„A 11-a ediție a Zilei de Curățenie Națională reunește în județul Cluj mii de voluntari, care continuă să arate devotament față de ocrotirea naturii. În acest an, pe lângă colectarea propriu-zisă a deșeurilor, vom monta în Parcul Est din Cluj-Napoca și panouri cu fotografii, din 2018 și până în prezent, care reflectă cum arăta zona înainte și după ecologizare. Acestea au scopul de a sublinia faptul că eforturile voluntarilor, autorităților locale și companiilor care au susținut proiectul au condus la rezultate vizibile, concrete”, a declarat Laura Găină, președinte Asociația Nature O’clock, reprezentanta Let’s Do It, Romania! în județul Cluj.

În județul Cluj manifestarea va avea loc în următoarele puncte principale:

- Cluj-Napoca, Parc Est;

- Lacul Tarnița.

De asemenea, acțiunea de ecologizare se va desfășura și în alte locații, precum:

- Cluj-Napoca, Hoia;

- Cluj-Napoca, Făget;

- Câmpia Turzii, zona Obor;

- Dej;

- Mai multe sate de pe raza județului Cluj.

Totodată, în municipiul Turda și în Florești – Malul Someșului, cu acces de pe strada Tineretului, activitatea se organizează vineri, 20 septembrie. Mai mult, cu suportul instituțiilor de învățământ, parcurile din zonele proxime unităților școlare vor fi ecologizate tot în data de 20 septembrie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: