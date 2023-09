Peste 3.500 de voluntari au luat parte, în județul Cluj, la Ziua de Curățenie Națională

Ziua de Curățenie Națională a reunit, în acest week-end, mii de voluntari clujeni care au arătat că le pasă de mediul înconjurător.

Mii de voluntari din Cluj au participat, și în acest an, la campania națională de strângere a deșeurilor World Cleanup Day – Let’s Do It, Romania! / Foto: Let's Do It, Romania! - Facebook

Ziua Curăţeniei Naţionale s-a desfășurat sâmbătă, în 16 septembrie, iar proiectul a adus împreună autorităţi, companii, ONG-uri, reprezentanţi media, persoane publice şi voluntari pentru a face curăţenie în toată ţara, într-o singură zi.

Clujenii, prietenoși cu mediul înconjurător

În județul Cluj, mii de voluntari au luat parte la acțiunile de curățenie.

Ziua de Curățenie Națională, proiect derulat la nivel național de Let’s Do It, Romania!, a înregistrat, și în acest an, un real succes.

Desfășurat și în județul Cluj, sâmbătă, 16 septembrie, evenimentul a reunit circa 3500 de voluntari, potrivit datelor publicate de Consiliul Județean Cluj.

„Încă o ediție a celei mai mari acțiuni de curățenie generală, încheiată cu succes. Îmbucurător este faptul că au scăzut cantitățile de gunoaie aruncate în natură, ceea ce dovedește că clujenii sunt mult mai prietenoși cu mediul.

Felicit organizatorii și voluntarii care au răspuns afirmativ și în acest an provocării și au dat dovadă de implicare și responsabilitate civică. Continuăm, la rândul nostru, să susținem inițiativele care vizează protejarea și conservarea mediului înconjurător”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Activitatea a beneficiat de participarea și asistența de specialitate a Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, aflat în subordinea forului administrativ județean.

„Numărul mare de participanți ne demonstrează, o dată în plus, faptul că locuitorii județului Cluj sunt preocupați de protejarea naturii și că promovează un comportament ecologic. Mulțumim tuturor celor care au sprijinit activ și în acest an Ziua de Curățenie Națională”, a declarat Laura Gaina, președinte Asociația Nature O’clock, reprezentanta Let s Do it, Romania! În județul Cluj.

La nivelul județului, manifestarea a avut loc, printre altele, în locații precum:

Zona Becaș Cluj-Napoca

Florești – zona Baraj

Hoia – zona Parcul Etnografic Național „Romulus Vuia”

Făget

Turda

Dej

Huedin

De altfel, eforturile World Clean-up Day au fost apreciate pe data de 24 iulie 2023, la Roma, cu Premiul Națiunilor Unite pentru Mobilizare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, ca o recunoaștere importantă a impactului constant și consistent asupra durabilității globale a mediului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: